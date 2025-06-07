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İmamoğlu ekibinden muhtarlara seçim rüşveti

İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın yerel seçimler öncesi muhtarlara rüşvet dağıttığı, karşı gelenleri de hizmetten mahrum bıraktığı ortaya çıktı.

Yeni Şafak7 Haziran 2025 Cumartesi 08:42 - Güncelleme:
İmamoğlu ekibinden muhtarlara seçim rüşveti
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CHP'nin şaibeli kurultayında delegelerin oyunu parayla satın aldığı iddia edilen Ekrem İmamoğlu ekibi, yerel seçimden önce de İstanbul'daki muhtarlara rüşvet dağıtmış.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4'üncü dalga operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın, muhtarları seçim döneminde kendi siyasi çıkarları için kullandığı, karşı gelenleri de hizmetten mahrum bıraktığı ortaya çıktı.

39 ilçedeki muhtarlarla sık sık bir araya gelen Saltık, muhtarları adeta İBB'ye bağlı görevliler haline getirmiş. Saltık, özellikle 31 Mart 2024 yerel seçim döneminde muhtarlar için kesenin ağzını açtı. Yeni Şafak'ın haberine göre, kendi yanlarına çektikleri her muhtarlığa buzdolabı, bilgisayar, tablet, telefon ve yazıcı yardımında bulunan Saltık, muhtarların her birine de 200'er bin liralık market alışveriş kartı verdi. Kartları İBB Sosyal Hizmetler Koordinatörleri Hakan Savaş Kaptanoğlu dağıttı. Seçim rüşvetini alanlar CHP yeleklerini giyinip İmamoğlu için kapı kapı dolaşarak oy istedi.

Yavuz Saltık

KABUL ETMEYEN MAHALLEYE HİZMET YOK

Saltık, kirli sistemin parçası olmak istemeyen muhtarları ise adeta cezalandırmış.

Siyasiler için çalışmayı reddeden muhtarların mahallelerine belediye hizmeti gitmedi. Öyle ki Esenyurt Koza Mahallesi Muhtarı Cavide Karakülah, İBB'nin muhtarlar listesinden çıkarıldı. Koza Mahallesi'ne yardım ve hizmet ulaştırılmadı. 6 Şubat depremlerinden sonra bu mahalleye yerleşen depremzede 60 aileye yardım talebi reddedildi.

TERÖRİSTLERE BELEDİYEDE İŞ

Yavuz Saltık'ın skandalları bununla da bitmiyor. Saltık, İBB'de Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı'na terörle iltisaklı kişileri işe aldı. Planlama ve Koordinasyon Sorumlusu Neval Kösedağı Bülbül, Muhtarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğü Mahalle Etkinlikleri Şefi Ercan Fadır ve Muhtarlar Fatih Bölge Sorumlusu Mustafa Gülcan'ın terörle iltisaklı oldukları ve haklarında süren soruşturmalar bulunduğu öğrenildi.

Saltık, İBB tarafından fonlanan sosyal medya hesapları ve trollerin de yöneticiliğini yaptı. Sık sık yalan ve provokasyon içerikli haberlerin paylaşıldığı "İBB Haber" adlı profilin, Saltık'a bağlı olduğu belirlendi.

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