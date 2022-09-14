İstanbul'da yapılması planlanan TOKİ konutlarının inşa edileceği ilçeler belli oldu. İstanbul'da hane halkı geliri 18 bin liranın altında olan vatandaşlar, ev sahibi olabilmek için TOKİ sosyal konut projesine başvuruda bulunabilecekler. Peki İstanbul'da TOKİ nereye yapılacak? İşte İstanbul'da sosyal konutların yapılacağı yerler

İSTANBUL'DA TOKİ NEREYE YAPILACAK?

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında İstanbul Avrupa Yakası'nda Arnavutköy-Başakşehir-Esenler, Çatalca ve Silivri'de,

Anadolu yakasında; Kartal, Pendik ve Tuzla'da,

Ankara'da; Ayaş 4. Etap, Kahramankazan, Gölbaşı Gerder, Mamak Nenek, Etimesgut Ballıkuyumcu, Polatlı, Sincan Saraycık ve Yenipeçenek'te,

İzmir'de ise Merkez, Aliağa, Bergama, Dikili, Güzelbahçe, Kiraz, Menemen, Seferihisar, Torbalı ve Urla'da inşa edilecek.

HANGİ İLDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı.

Projenin yapılacağı illeri açıklayan Kurum, "Ankara'da 18 bin, İzmir'de 12 bin 500, Gaziantep'te 10 bin, Bursa'da 8 bin 650, Konya'da 7 bin 500, Kayseri'de 7 bin 500 konut inşa edileceğini ifade eden Bakan Kurum, "20 yılda 1 milyon 170 bine ulaştırdığımız konut sayısını bu projelerle birlikte 2028 yılına geldiğimizde 2 milyon rakamına çıkarmış olacağız. Sosyal konut sahibi vatandaşlarımızın sayısı da yaklaşık 10 milyona ulaşmış olacak." dedi.