TOKİ başvuru ücreti, sosyal konut projesine başvuracak olan vatandaşlar tarafından yoğun bir biçimde araştırılıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları belli oldu. Sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 tarihinde başlayıp Ekim'in 31'ine kadar devam edecek. Peki TOKİ başvuru ücreti ne kadar? TOKİ başvuru ücreti nasıl yatırılır? İşte başvuruyla ilgili detaylar

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

TOKİ sosyal konut projesinde başvuru ücreti 500 lira olacak.

TOKİ başvuru ücreti , konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra "konut belirleme kurası" ile belirlenecek.

Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

"İlk Evim, İlk İş Yerim" olarak belirlenen kampanyaya başvurular, proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak.

Başvurular öncelikle e-Devlet üzerinden yapılacak. Başvuru yapan vatandaşa SMS ile onay mesajı geldiğinde 500 lira olan başvuru ücreti Halkbank ya da Ziraat Bankası aracılığıyla yatırılacak.

E-DEVLET TOKİ BAŞVURU EKRANI

Engelli vatandaşlar ise başvuruları direkt Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapacak.

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

BAŞVURULAR TC. KİMLİK NUMARASINA GÖRE YAPILACAK

Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacak. T.C. Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşlar 14 Eylül 2022 Çarşamba,

2 olan vatandaşlar 15 Eylül 2022 Perşembe,

4 olan vatandaşlar 16 Eylül 2022 Cuma,

6 olan vatandaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi,

8 olan vatandaşlar 18 Eylül 2022 Pazar,

19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.

TOKİ sosyal konut projesi hangi illerde yapılacak?