TOKİ sosyal konut projesinin detayları belli oldu. Tarihin en büyük sosyal konut projesinin ilk etabında 250 bin konut 2 yıl içinde hak sahiplerine teslim edilecek. Evlerin 50 bini İstanbul'da, 18 bini Ankara'da 12 bin 500'ü İzmir'de 8 bin 650'si Bursa'da ve 7 bin 500'ü Konya'da inşa edilecek. Bursa, Ankara ve İstanbul'da TOKİ nereye yapılacak? TOKİ sosyal konut projesi hangi illerde yapılacak?

BURSA, ANKARA VE İSTANBUL'DA TOKİ NEREYE YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal konut projesinin yapılacağı illerle ilgili açıklaması şöyle; "Bu devasa sosyal konut projemizin ilk etabını oluşturan 250 bin konutu 2 yılda bitirerek hak sahiplerinin kullanımına sunmayı planlıyoruz. Projemizin bu ilk etabı dahi cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut atılımıdır. 50 binini İstanbul'da, 18 binini Ankara'da 12 bin 500'ünü İzmir'de 8 bin 650'sini Bursa'da, 7 bin 500'ünü Konya'da inşa edeceğiz. Diğer illerimizde de değişen sayılarda konut sayısı paylaşacağız. Şehit yakınları ve gazilere 12 bin 500 konut, engelli vatandaşlarımıza 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza ise 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz. Gençlerimiz için de bir kontenjan oluşturduk. 50 binini de gençlerimize tahsis ettik."

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

81 ilde inşa edilecek konutların hangi ilçe ya da mahalleye inşa edileceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Başvurular ile ilgili detaylı bilgi TOKİ'nin resmi sitesinde yer alacaktır.