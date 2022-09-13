TOKİ başvurularıyla ilgili detaylar, sosyal konut projesiyle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu yıl toplam 81 ilde ucuz konut projesi hayata geçiren TOKİ'nin 2+1veyas 3+1 konut projelerine başvuru için ücret talep ediliyor. Kura çeklişinde hak sahibi olamayanların TOKİ başvuru ücreti iade ediliyor. Buna göre; TOKİ başvuru ücreti ne kadar 2022? İşte TOKİ sosyal konut başvuru şartları

TOKİ'nin sosyal ppoje yapsamında 81 ilde 250 bin konut ve 100 bin arsa satışa sunulacak. Üzerine kayıtlı ev ve arsa olmayav birçok d gelirli vatandaş, ev sahibi olabilmek için TOKİ başvurusunda bulunabilecekler.

Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesinin detayları, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da yapılacak.

Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek. İşte TOKİ sosyal konut başvuru şartları



İşte TOKİ sosyal konut başvuru şartları



TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.

Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.

Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.



TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2022?

TOKİ sosyal konut başvurularında ödenecek ücret, satışa sunulan dairelerin oda sayısına göre değişiklik göstermektedir.

Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak olduğu TOKİ kampanyasında en yüksek aylık taksit 4.800-9.600 TL, diğer illerde ise 4.200-8.400 TL olacak.

TOKİ sosyal konut projesinin başvuru ücreti henüz açıklanmadı; ancak bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TOKİ kampanyasının açıklamasının ardından kurumun resmi web sitesinden üzerinden bu tutarı ilan etmesi bekleniyor.

Bu yıl toplam 35 ilde ucuz konut projesi hayata geçiren TOKİ, engelli vatandaşlardan başvuru esnasında ücret talep edecek. Bu ücret yalnızca bu yıla mahsus değil, her yıl başvurularda alınan ücrettir. Geçmiş yıllarda engelli TOKİ başvuru ücreti olarak talep edilen tutarlar şu şekildedir:

2+1 konut projesine başvurularda 500 TL talep edilmekteydi.

3+1 konut projesine başvuru için 1000 TL ücret alınmaktaydı.

TOKİ ucuz konut projesine başvuruda bulunan ancak kurada ismi çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden 2 gün sonra Ziraat Bankası şubesine başvuruda bulunarak, yatırmış oldukları ücretleri geri alabilir.