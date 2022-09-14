TOKİ başvuruları başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyası olan TOKİ sosyal konut projesine başvurular e-devlet üzerinden yapılıyor. Sistemde yoğunluk nedeniyle yığılma olmaması açısından başvuru günleri TC. kimlik numarasına göre belirlendi. Peki TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır, ilk başvuru ücreti ne kadar? İşte TOKİ başvuru e-devlet sayfası

TOKİ başvuruları bugün itibariyle başladı. Dar gelirli vatandaşlar için hazırlanan sosyal konut projesinde başvurular T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre belirlenen tarihlerde, Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubeleri ve e-Devlet üzerinden yapılacak.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

TOKİ başvuru ücreti , konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra "konut belirleme kurası" ile belirlenecek.

TOKİ sosyal konut projesinde başvuru ücreti 500 lira olacak.

E-DEVLET TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU EKRANI



TOKİ başvuruları e-devlet üzerinden Ekim'in 28'ine kadar yapılabilecek. Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular ise 31.10.2022 tarihine kadar kabul edilecek. İşte TOKİsosyal konut projesi başvurularıyla ilgili detaylar...

TOKİ KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOKİ sosyal konut projesine başvurular, proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak.

E-Devlet üzerinden TOKİ başvurusu yapan vatandaşa SMS ile onay mesajı geldiğinde 500 lira olan başvuru ücreti Halkbank ya da Ziraat Bankası aracılığıyla yatırılacak.

Engelli vatandaşlar ise başvuruları direkt Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapacak.

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacak.

T.C. kimlik numarasının son hanesi;

0 ile biten vatandaşlar 14 Eylül Çarşamba,

2 ile biten vatandaşlar 15 Eylül Perşembe,

4 ile biten vatandaşlar 16 Eylül Cuma,

6 ile biten vatandaşlar 17 Eylül Cumartesi,

8 ile biten vatandaşlar 18 Eylül Pazar,

19 Eylül Pazartesi gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.

TOKİ BAŞVURU E-DEVLET

Sosyal konut projesi için başvuru işlemlerini e-Devlet üzerinden yapanların ayrıca banka şubelerinden başvurmasına gerek kalmayacak.

e-Devlet üzerinden başvurular, TOKİ Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut İşyeri Başvuru" hizmeti bölümünden yapılabilecek.

Başvurular "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri", "En az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "Diğer alıcı adayları" olmaz üzere 5 kategoride kabul edilecek.

"Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri" kategorisine, TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "Hak Sahipliği" onaylananlar başvuru yapabilecek.

Bu gruptaki başvurular sadece banka şubelerinden alınacak, e-Devlet üzerinden başvuru yapılamayacak.

"Genç" kategorisine 14.09.1992'den sonra doğanlar müracaat edebilecek.

Başvuru sahipleri nüfus cüzdanı ile projenin bulunduğu ildeki yetkili banka şubelerinde "Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi" imzalayacak.

"Emekliler", SGK'dan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren belge ile başvuru yapabilecek. Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvurabilecek. Ancak vefat eden emeklinin aylık maaşını alan kızları hariç, e-Devlet üzerinden başvurulanlar sözleşme aşamasında ibraz edecek.

18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına "engelli" kategorisinden başvuru yapabilecek.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİNE KİMLER BAŞVURABİLECEK?

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvurabilecek.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin başvuru tarihi itibarıya gıda, yol her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere İstanbul için en fazla net 18 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 16 bin lira olması şartı aranacak.

Ayrıca ailesiyle yaşayan 18 yaşından büyük gençler de kendi geliri oolmak şartıyla başvuruda bulunabilecekler.

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