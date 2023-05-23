Kılıçdaroğlu bunu da yaptı! Kendine bela okudu

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy kullandı. İlk andan itibaren rakiplerine büyük fark atan Başkan Erdoğan ilk tur seçimi önde tamamlarken Cumhur İttifakı de seçimlerden zaferle çıkmayı garantiledi. 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise aldığı yenilgiyle büyük hüsrana uğradı.
KANDİL'DEN 2.TUR MESAJI
Terör örgütü PKK ikinci tur seçimleri için de HDP kitlesini Kemal Kılıçdaroğlu'na yönlendirerek destek vereceğini açıkladı. Örgüt yöneticilerinden Duran Kalkan terör inlerinden yayınladığı videoda 14 Mayıs seçimleri üzerinden ittifak kurdukları Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifakın süreceği mesajını verdi. Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın kızılelmacı ve turancı olduğunu söyleyen Duran Kalkan buna karşı 7'li masayı destekleyeceklerinin altını çizdi.
KENDİNE BELA OKUDUSon olarak Hatay'da konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ağızları açıkta bıraktı. Terör örgütüyle birbirlerine verdikleri karşılıklı destek ayyuka çıkan Kılıçdaroğlu, "Kim terörün musluğuna su taşıyorsa Allah bin türlü belasını versin." diyerek kendine beddua etti.Açıklama ve vaatleriyle terörün musluğuna su taşıyan Kılıçdaroğlu'nun çıkışına tepki yağdı.
7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar terör örgütleri PKK ve FETÖ'nün beklentilerini karşılayacak birçok vaatte bulundu. Kılıçdaroğlu'nun, iktidara gelmeleri halinde hayata geçireceğini açıkladığı vaatler arasında, Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü açısından tehdit oluşturan, teröristler için umut olan birçok başlık yer alıyor.
Geçtiğimiz günlerde dahi bir Alman gazetesine röportaj veren Kılıçdaroğlu, hapisteki Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın mahkûmiyetini değerlendirdi.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Demirtaş ve Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki kararını hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu kararın uygulanacağını söyledi ve iki ismin düşünce suçundan hapiste olduğunu savundu.
Ardından 1 Eylül 2022 günü bir televizyon programında soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu KHK'lıların serbest bırakılmasıyla ilgili olarak; "KHK mağdurlarının mağduriyetinin giderilmesini istiyorsanız bize oy vereceksiniz, onlarda var" ifadelerini kullanıyor.
7 Ocak 2016 'da yaptığı bir konuşmada yerel yönetimlere özerklik şartından bahseden Kılıçdaroğlu; "CHP iktidarında yerel yönetimlere özerklik şartını mutlaka getireceğim" diyor.
2022 yılında yaptığı başka bir konuşmasında ise Terörle iltisakları bulunan belediyelere yönelik yapılan kayyum atamalarıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu; "O kayyum denen garabet uygulamayı tamamen bitireceğim" demişti.