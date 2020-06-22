Kurban vekalet ücreti ne kadar 2020? Son dakika... Diyanet vekalet kurbanlık ücreti belli oldu!

22 Haziran 2020 Pazartesi 11:33 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 11:33

Kurban vekalet ücreti konusu Kurban Bayramı'nda en çok araştırılan konulardan birisi. Diyanet vekalet kurbanlık ücretinin ne kadar olduğunu merak eden yurttaşlar, konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Kurban vekalet ücreti ne kadar 2020? Gelen son dakika haberine göre Diyanet vekalet kurbanlık ücreti belli oldu. Bu sene kurban vekalet ücreti ne kadar oldu? İşte Diyanet2in açıkladığı rakamlar...

Kurban Bayramında kurban kesimi için vekalet vermek isteyenler için vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri açıklandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2020 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975 lira, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

KURBAN VEKALET ÜCRETİ NE KADAR 2020?

Gelen son dakika haberine göre; Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, 2020 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975 lira, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

KURBAN VEKALETİ DİNİ HÜKMÜ NEDİR?

Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdir (Kâsânî, Bedâi', V, 67; Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 263-265; Remlî, Nihâyetü'l-muhtâc, VIII, 132). Nitekim Hz. Ali'nin (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Resûlullah (s.a.s.), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve 'kasap ücretini biz kendimiz veririz' buyurdu." (Buhârî, Hac, 120; Ebû Dâvûd, Menâsik, 19)

Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir. Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekâleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir.

Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. Ancak yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa kişinin, kurbanını orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır.

BU SENE KURBAN KESİMİ OLACAK MI?

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