Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu, 2023-2024 eğitim öğretim yılı KYK yurt yedek başvuru sonuçları erişime açıldı. KYK yurt yedek sonuçları, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı sekmesi altında yer alan "Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" sayfasında sorgulanıyor. Yedek başvurularda yerleştirilen öğrencilerin, 20 Eylül'e kadar kayıtlarını tamamlaması gerekiyor. İşte e-devlet GSB 2023 KYK yurt sonuçları sorgulama sayfası

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI



KYK 1. yedek yurt sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklandı. KYK yurt sonuçlarına göre yedek listede yer alan öğrenciler, KYK yurt yedek başvurularıyla boş kalan kontenjanlara yerleştirildi.

Bakan Osman Aşkın Bak, "Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün yedek yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. Öğrencilerimiz bu sonuçları da yine e-devlet üzerinden takip edebilirler." dedi.

KYK yurt yedek kayıtları 20.09.2023 tarihine saat 23.00'a kadar sürecek.

KYK yurt yedek sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanacak. KYK yurt yedek sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama internet adresinden öğrenilecek.

E-DEVLET GSB 2023 KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI



Adaylar TCKN ve şifreleri ile öğrenebilecek. KYK yurt yerleştirme sonucu ekranında kazanılan yurt ve kayıt tarihlerine dair tüm bilgiler yer alcak.

KYK yurt yedek yerleştirmeleri sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.

KYK yurt yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından boş kontenjanlar netlik kazanacak. Yedek sırada olan öğrencilere sırayla kayıt hakkı tanınacak.

KYK yurt yedek sonuçları GSB duyuru sayfasında yayımlanacak.

KYK yurt kaydı için ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana belirecek.

İlk kayıt ücretinin süresi içerisinde ödenmesi durumunda ilgili yurt müdürlüğüne başvurarak taahhütname onayının yapılması gerekmektedir.

Kredi Yurtlar Kurumu tarafından belirlenen süre içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

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