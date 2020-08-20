Muharrem ayı resimli mesajları 2020: Muharrem ayı ile ilgili sözler

20 Ağustos 2020 Perşembe 17:54 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 17:54

İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam aleminde Hicri takvimin başlangıcı olan Muharrem ayı başladı. Bu özel ayın gelmesiyle beraber birçok kişi Muharrem ayı resimli mesajları 2020 sosyal medyadan ve Whatsapp aracılığıyla paylaşmaya başladı. Başta Kuran-ı Kerim olmak üzere diğer semavi dinlerde de oldukça ehemmiyetli olan Muharrem ayı birçok önemli olaya şahitlik etmiştir. Bu nedenle Muharrem ayı Müslümanlar için çok önemlidir. Siz de mümin kardeşlerinizin bu ayını Muharrem ayı resimli mesajları 2020 ile kutlayabilirsiniz. İşte en güzel anlamlı Muharrem ayı resimli mesajları ve güzel sözler...

MUHARREM AYI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Muharrem ayı, ilahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Böylesine güzel bir ay'a girmenin sevinci ve mutluluğu ile Hicri Yılbaşı'nızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Yüce Allah; hepimizin yar ve yardımcısı olsun!

Ülkemizde ve dünyada şiddet olaylarının arttığı şu günlerde sevgi barış ve kardeşlik dini İslamı yeniden idrak etme ve tüm insanlığa tebliğ etme zamanıdır yeni hicri yılınız mübarek olsun..

Rabbim, tüm İslam Alemi'ne, sonsuz hazinesinden güzellikler bahşetsin!

Bütün İslam Aleminin Ve Sadakat Aleminin Hicri Yeni Yılını Tebrik Eder, Hayırlara Vesile Olmasını Mevlamızdan Niyaz Ederim.

Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılın kutlu olsun.

Yeni yılda tüm güzellikler seninle olsun… mutlu yıllar… Mutlu yarınlar…

Yarabbi bizleri sana layık kul, efendimize layık ümmet eyle. Her anımızı layıkı ile yaşamayı nasip et. Amin Mutlu Yıllar…

Bütün İslam Aleminin Ve Sadakat Aleminin Hicri Yeni Yılını Tebrik Eder, Hayırlara Vesile Olmasını Mevlamızdan Niyaz Ederim.

Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılın kutlu olsun.

Rabbim hicri yeni yılı tüm İslam alemi için en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin. Amin.

Allah'ım yeni yılda, İslamiyeti gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara….

Coşkun ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamdan. Gelecek yılın sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesini, mutlulukların en büyüğünü getirmesi dileğiyle hayırlı yıllar.

Allah'ım, sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu yeni yılda bize helâl rızıklar ihsan et. Bu sene beni, sevdiklerimi ve müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et.

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle Hicri Yılbaşınız hayırlı olsun.

Yüce Rabbimiz bizleri affetsin ve ellerimizi dergâhından boş çevirmesin. Bu mübarek günde hepimizin dualarını kabul etsin!

Hikmeti sonsuz Rabbimiz bu gelen yeni yılda tüm İslam camiasına hayırlar göndersin.

Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılınız kutlu olsun!

Bu yıl, İslamiyeti anlamayı ve hakkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin; kainatı nuruyla aydınlandırsın. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun herşey gönlünüzce olsun.

Hicret; Allah'a ve O'nun kutlu elçisi rahmet peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi, dostluğa, kardeşliğe, medeniyete, ilme ve irfana açılan yolculuğun hikâyesidir. Rabbim bizi hicret eden muhacirlerin imanına ulaştırsın! Hayatımızın hicretleri, bedirleri, uhudları, hendeklerinde yardımcımız olsun ve bizleri hiç bırakmasın.

Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hiç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.

Tüm İslam Alemi'nin hicri yeni yılı ve Muharrem-i Şerif ayı mübarek olsun!

Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar. Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hıç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.

Hicri Yeni Yılımızın Ümmete, kendimize, toplumumuza 'Diriliş' olmasını Cenab-ı Haktan Dilerim!

Dün rüya, yarın hayaldir... Rüyayı mutlu, hayali umutlu yapan bugündür, gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınlar sana onu getirsin. Yeni hicri yılınız mübarek olsun.

Rabbim bizi hicret eden muhacirlerin imanına ulaştırsın!Hayatımızın hicretleri,bedirleri,uhudları,hendeklerinde yardımcımız olsun ve bizleri hiç bırakmasın.

Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle Hicri Yılbaşımız mübarek olsun.

Bütün İslam Alemi'nin ve sadakat aleminin Hicri Yeni Yılını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Mevlamızdan niyaz ederim.

Yeni hicri yılın bütün Ümmet-i Muhammed'e ve sadakat ailesine hayırlara vesile olması dileğiyle. Yeni yılınız kutlu olsun!

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle.

Geleceği oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle hicri yılınız mübarek olması dileğiyle.

Duygusal hicri yılbaşı tebrik mesajları!

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