Öğretmenler Günü için öğrenci konuşması! Öğretmenler günü konuşma metni

23 Kasım 2021 Salı 12:13 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 12:13

Öğretmenler günü konuşma metni bu özel günde sunum yapacak olan öğrenciler ve öğretmenler tarafından araştırılmaya başlandı. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliğini kabul ettiği gündür. Öğretmenlik mesleğini onurlandırmak ve önemini vurgulamak için okullarda günün anlam ve önemine ilişkin çeşitli konuşmalar yapılır. Siz de Öğretmenlerinize günün anlam ve önemini hatırlatan anlamlı konuşma metinleriyle güzel duygu ve düşüncelerinizi aktarabilirsiniz. İşte Öğretmenler Günü için öğrenci konuşması ve Öğretmenler günü konuşma metni örnekleri

Her yıl olduğu gibi bu yıl da okullarda yapılacak Öğretmenler Günü etkinliklerinde Öğretmenler günü konuşma metni okunacak. Bu özel gün için en güzel, anlamlı ve duygusal Öğretmenler günü konuşma metinleri haberimizde yer alıyor. İşte Öğretmenler Günü için öğrenci konuşması...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN ÖĞRENCI KONUŞMASI

Kıymetli Öğretmenlerim;

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Öğretmenlik mesleğini, öğretmenin toplumdaki yerini ve önemini belirtmek, saygınlığını artırmak, öğretmenler arasında sevgi, saygı ve dayanışma bağlarını kuvvetlendirmek, mesleğe yeni başlayan aday öğretmenlerin mesleğe kabul törenini gerçekleştirmek ve emekli öğretmenleri saygı ile anmak, mesleğini icra ederken çeşitli saldırılara maruz kalarak şehit düşmüş ve dünyadan ahirete göçmüş öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anmak amacıyla, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün millet mektepleri başöğretmenliğini kabul ettiği 24 Kasım günü, 1981 yılından bu yana Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

Bugün tüm öğretmenlerimizin hizmetlerine karşılık, saygı ve sevgi ile anıldığı, öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili farkındalığın oluştuğunu güzel bir gündür.

İnsanoğlu var olduğu günden beri onun eğitimi de en az fiziksel varlığı kadar önemli ve değerli kabul edilmiştir. İnsan, içinde doğup büyüdüğü aile ortamında temel bilgileri aldıktan sonra daha donanımlı hale gelmesi için bir terbiyeciye, eğiticiye, öğreticiye yani öğretmene muhtaçtır. İnsan, öğretmen sayesinde ancak ahlakı, maneviyatı, bilgiyi beceriyi, medeniyeti öğrenebilir.

Kültürün ve medeniyetin temelini eğitim öğretim oluşturur ve onun yapıcısı da öğretmendir. Kültür ve medeniyet seviyesini yükseltmiş milletlerin en temel ölçüsü öğretmen ve eğitime verdiği değer ile anlaşılmaktadır. Yarınların daha aydınlık olması, muasır medeniyetin üstüne çıkma hızımız eğitime ve öğretmene verdiğimiz değer oranında olacaktır. Bunu başarmak için fedakârca çalışan öğretmenlerimize saygı ve şükranlarımı arz ediyorum.

Yüce Kitabımız Kuran "Oku!" emiri ile başlamıştır. İnsanlığın en kıymetli öğretmeni olan Sevgili Peygamberimiz "İlim Çin'de dahi olsa onu alınız." "İlim öğrenmek, kadın-erkek her Müslümana farzdır." Sözleri öğrenmenin ve öğretmenin değerini ifade etmektedir. Bundan dolayıdır ki biz öğretmenler, üzerimizdeki ağır sorumluluğun bilinci ile hareket etmeli, mesleğimizi en güzel bir şekilde yerine getirmeye gayret etmeliyiz.

Öğretmen çok iyi bilir ki, sevgi olmadan bu mesleğin ideal bir şekilde yapılması mümkün değildir. Öğretmenlerini sevme oranına göre çocuklarımız eğitim öğretimde başarı göstermektedir. Kalbimizde öğrencilerimize duyduğumuz sevgi, onların eğitim öğretim bakımından gelişmesini, kişiliklerinin oluşumunu sağlayan en temel şeydir. Kısaca sevgi öğretmenlik mesleğinin özüdür.

Öğretmen, öğrencilerine ve bütün topluma aydınlanmada liderlik yapma misyonunun sahibidir. Bu nedenle sürekli kendini geliştirmeli, yenilikleri yakından takip etmeli, mesleğinin onurunu ve şerefini her zaman korumalıdır. Bizim her halimiz saygınlığımızı arttırmalıdır.

Devletimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vecizeleri ile sözlerimi tamamlamak istiyorum.

"Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır."

"Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır..."

Bu duygu ve düşünceler ile tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlar, öğretmenlerimize başarı, sağlık ve mutluluklar dilerim.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KONUŞMA METNİ

Sayın meslektaşlarım ve öğrencilerim;

Bugün tüm öğretmenlerimizin hizmetlerine karşılık, unutulmadıklarını gösteren bir gündür.

Öğretmen, insanların kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayan, yaşamları boyunca kendilerine gerekebilecek bilgileri kazanmalarına yardımcı olan ve topluma arkasını dönmeden toplumun sürekli önünden giden bir gönül eridir. Madem ki gönül eridir, öyleyse karşısına çıkabilecek zorluklar kendisini yıldırmayacaktır, yıldırmamalıdır. İşte gerçek öğretmen zorluklarla başa çıkabilen gerçek bir insandır.

Türk öğretmeni kesinlikle yaşamını öğrencilerine adamış, onların sorunlarını ortadan kaldırmak için elinden gelen her şeyi yapmış, öğrencisine balık vermeyip balık tutmasını öğretmiş, gerektiği yerde gerekli biçimde davranma bilincine erişmiş, her zaman iyinin ve güzelin peşinde koşmuş örnek bir öğretmendir. Ne mutlu ki bu bilince erişen öğretmenlerimizin sayısı günden güne artmaktadır.

Her öğrenci bizim için bir öğretmendir. Onlardan öğreneceğimiz çok şey var. Bunun içindir ki öğretmen öğretirken öğrenen insandır ve öğretmen için bu çok büyük bir nimettir. Yeter ki öğretmenlik mesleğine soyunan insan öğrencilerine kapılarını kapamasın, onlardan gelen eleştirileri kulak ardı etmesin. Öğretmen, kendini öğrencilerinde bulan, öğrencilerinin yanında kendini mutlu hisseden, sürekli geliştiren ve gelişen kutsal bir insandır.

Ne mutlu bizlere ki toplumu eğiten insanların arasına katıldık ve ne mutlu bizlere ki sizler gibi birikimli öğretmenlerle baş başayız. Bizler, işe yeni başlayanlar olarak sizlerden gelecek her türlü yardım ve desteğe açığız. Çünkü sizlere güveniyoruz ve öğretmenlik coşkusunu sizler gibi yüreğimizde taşıyoruz. Bizlerdeki bu güven ve coşkunun en büyük nedeni Türkiye'mizin günden güne daha iyiye gitmesinden başka bir şey değildir.

Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar, öğretmenlerimize yaşamları boyunca sağlık ve mutluluklar dilerim.

Saygılarımla...

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KONUŞMA METNİ

Öğretmek, öğretebilmek gibi insanı ve insanlığı yücelten bir eylemin öncüleri,

Sizler bilimin, sanatın, aydınlığın, iyiliğin, güzelliğin, doğruluğun, kısacası insanı insan yapan tüm değerlerin yaratıcısı, yansıtıcısı ve yaşatıcısı olanlarsınız. Ve eminim ki bir değer yaratmak için verdiğiniz tüm emekleri sevgiyle ve özveriyle yerine getiriyorsunuz.

Öğrenmek ve öğretmek bu dünya var oldukça önemini koruyacak ve öğretmenlik kutsal bir sanat olmayı daima sürdürecek. Görevinizin her anını bu farkındalığın yarattığı bilinçle, hazla ve coşkuyla sürdürmeniz dileğiyle öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Sözlerime Fazıl Hüsnü DAĞLARCA'nın "öğretmen"i anlatan o güzel dizeleriyle devam etmek istiyorum:

ÖĞRETMEN

A'dan başlar aydınlık,

Bir taş koyar temele bütün yapılarda öğretmen.

Soluğudur düşüncenin buğdaydan yalaza dek

Yeryüzünde ne varsa ondan gelmedir,

Yeryüzü ile el ele öğretmen

Göz gözdür o, uzakları görürüz

Ağızdır o, türkü söyleriz haykırırız günlerden.

Ulaşırız erdem üstüne, gelecekler üstüne biz hep

Çizer büyük değirmisini

Uç olur da gergele öğretmen.

Hey hey, burası bir dağ köyü, kurda kuşa

Bırakılmış göğün kıyısına bırakılmış

83 toprak ev, 83 acı duman,

Çoluğuyla, çocuğuyla 415 karanlık

Kurtulacağız, el ayak kurtulacağız,

Bir okul yapıla, bir gele öğretmen.

Bir ışık, bir ışık daha,

Gecelerin içindeki ejderlerle dövüşür

Nice istemeseler de, nice önleseler de,

Uyandırır toplumunu

İyiye, doğruya, güzele öğretmen.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KONUŞMA METNİ

Bilgi sunağını bir güneş gibi aydınlatan, çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğin mimarlarına dönüştüren değerli öğretmenim,

Bugün sizin gününüz! Sevilmenin ve hatırlanmanın mutluluğuyla dolsun yürekleriniz! Evet belki bugün sizin için önemli bir gün; ama biliyorum ki size sevgiyle ve minnetle bakan bir çift minik gözü görmek, öğrenme hevesiyle yanıp tutuşan küçük dimağları hissetmek sizin için daha büyük bir sevinç kaynağı!

İşte bu yüzden sizin ve kendim için, bilgi susuzluğu hiç dinmeyecek genç bir nesil ve eğitimi uygarlaşmanın en önemli unsuru sayan bir devlet anlayışı diliyorum.

Bu özel günü, güzel bir şiirle renklendirmek istiyorum.

ÖĞRETMENLİK

Bir dildir öğretmenlik! Kitap gibidir öğretmenlik!

Her sözünde bir sevgi ifadesi, Elinden bir türlü düşüremediğin,

Her kelimesinde derin bir anlam yatan, Her sayfasında mutluluğu bulduğum,

İyiliği, doğruluğu ve güzelliği anlatan. Masal diyarlarında sürüklendiğin.

Bir köprüdür öğretmenlik! Bir tutkudur öğretmenlik!

Eğitimi ve öğretimi bağlayan, Asla kopamadığın ve kopamayacağın,

Üzerinden bazen bilgi Ona sımsıkı sarılmışçasına

Bazen de sevgi geçen. Ve bir daha bırakamayacağın.

Öğretmenliğin yaşamınızın vazgeçilmeyen tutkusu olmayı sürdürmesi dileğiyle öğretmenler gününüzü kutluyorum.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN ÖĞRETMEN KONUŞMASI ÖRNEĞİ

Değerli misafirler, meslektaşlarım ve kıymetli öğrenciler...

Baş döndürücü bir gelişimin olduğu bir çağda yaşıyoruz. Bu değişim doğal olarak eğitim ve eğitim ile ilgili unsurları da etkilemektedir. Eğitim artık durağan bir süreç olmaktan çıkmış, sürekli sorgulanması gereken dinamik bir süreç haline gelmiştir. Öğrenciye devamlı bilgi yüklemesi yapılan klasik eğitim anlayışı artık geçerliliğini yitirmiştir. Bu anlayış yerine bireye değişen durumların gerektirdiği bilgi ve becerileri kişisel çaba ile öğrenebilme ve öğrendiklerini yaşamın özel durumlarına uygulayabilme yeteneğinin kazandırıldığı yeni bir eğitim anlayışı gelişmiştir. Öğrenciye öğrenmenin öğretildiği bu eğitim anlayışı beraberinde yeni bir öğretmen modelini de getirmektedir.

Yeni öğretmen modelinde öğretmen öğrencilerini ayrı ayrı bireyler olarak görür ve değer verir. Her öğrencinin ayrı bir dünya olduğu, topluma mutlaka kazandırılması gereken bir cevher olduğu bilinciyle öğrenciye yaklaşır. Öğrencilerin kalplerini kazanma adına, onlara bir şeyler öğretme adına her fırsatı değerlendirir.

Yeni öğretmen modelinde öğretmen mesai kavramının dar kalıplarını kırmak zorundadır. Öğrencilerinde geliştirmek istediği kişilik özelliklerini kendi davranışlarında göstermesi gerektiğini bilmeli, kendi yaşamadığı şeyleri öğrencilerine anlatırken utanacak kadar civanmert bir kişilik sahibi olmalıdır.

Yeni öğretmen modelinde öğretmen her zaman sorunun değil çözümün bir parçasıdır. Olmazların, yokların, imkânsızlıkların içerisinde dahi Mustafa Kemaller, Fatihler, Mimar Sinanlar yetiştirmeyi kendisine vazgeçilmez bir hedef olarak görmelidir.

Yeni öğretmen modeli aynı zamanda bir Mustafa Kemal modelidir. Yüzyıllardan beri süregelen yanlışlıklar karşısında bile onun gibi dimdik durabilmenin hikâyesidir. Onun dün kara tahta başında başlattığı eğitimdeki yenileşme hareketini bugün bilgisayar ekranı karşısında devam ettirebilme şuurunda olmaktır. Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır sözünü okuduğunda sınıfta bir öğrenciyi değil top yekün bir milleti eğittiğini, bir milletin ruh dünyasına şekil verdiğini bilecek kadar geniş bir vizyon sahibi olmanın ifadesidir.

Değerli Misafirler,

Buna yürekten inanıyorum ki, bugün ben ve arkadaşlarım öğretmenliğe aday olmanın yanı sıra bir milletin geleceğini değiştirmeye aday olduğumuzun bilincindeyiz.

Bu duygularla hepinizin öğretmenler gününü kutluyor, saygılar sunuyorum...

Öğretmenler Günü için kısa şiirler!