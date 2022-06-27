Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Osmaniye Belediyesi'nin başkanlığında kurulan komisyon kurbanlıkların satış fiyatları belirlendi. Osmaniye Kasaplar Esnaf Odası Başkanlığında toplanan komisyon Osmaniye Belediyesi kurbanlık fiyatlarını açıkladı. Buna göre Osmaniye kurbanlık kilo fiyatları ne kadar oldu? İşte Osmaniye Belediyesi kurbanlık fiyatları 2022

OSMANİYE KURBANLIK KİLO FİYATLARI 2022

Osmaniye Kasaplar Esnaf Odası Başkanlığında toplanan komisyon 2022 yılı kurbanlık fiyatlarını açıkladı.

Buna göre erkek koyun canlı kilo fiyatı 63 TL, Erkek Keçi canlı kilo fiyatı 60 TL koyun canlı kilo fiyatı 63 TL, Dana canlı kilo fiyatı ise 60 TL olarak belirlendi.

ADANA KURBANLIK FİYATLARI 2022

Küçükbaş Koyun 66,00 TL, Küçükbaş Keçi 60,00 TL, Büyükbaş Tosun 60,00 TL.

OSMANİYE 2022 KURBAN FİYATLARI



Küçükbaş: 2.400 TL – 3.200 TL.

Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL.

KOZAN KYRBANLIK KİLO FİYATLARI

Erkek büyükbaş kurbanlık kilogram fiyatı 50 TL, Büyükbaş kurbanlık kilogram fiyatı ise 45 TL, Küçükbaş kurbanlık keçi kilogram fiyatı ile küçükbaş kurbanlık koyun kilogram fiyatı ise 60 TL.

EN UCUZ FİYAT ANDIRIN'DA

Andırın ilçesinde yaklaşan kurban bayramı öncesi kurbanlık fiyatları açıklandı. Çevre ilçelere göre fiyat daha uygun açıklandı.

Buna göre Keçi kilogram fiyatı 56 TL koyun kilogram fiyatı 58 TL. İste ayrıntılar İnek 53 TL, Düve: 55 TL, Dana: 60 TL, Keçi: 56 TL, Koyun: 58 TL, İğdi 63 TL, Toklu 63 TL