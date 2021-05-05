05 Mayıs 2021 Çarşamba 16:32 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 16:32

Pazar yerleri açılacak mı? sorusu uzun zamandır gündemde yer alan konuların başında geliyordu. İçişleri Bakanlığı pazar yeri ile ilgili genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi. Hafta sonu belli saatlerde pazar yerlerinin açılacağının belirtildiği genelgede sadece yaş sebze ve meyve satışı yapan tezgahların açık olacağı belirtildi. Peki Pazar yerleri ne zaman açılacak? İşte pazarların açılacağı gün ve saatlerin yer aldığı İçişleri Bakanlığı pazar yerleri ile ilgili genelge

PAZAR YERLERİ AÇILACAK!

Tam kapanma döneminde Pazar yerlerinin açılmasına dair beklenen açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan pazar yerleri genelgesine göre vatandaşlar en yakın pazar yerine gidip gelebilecekler. Pazarlarda sadece yaş sebze/meyve ile fide satılabilecek.

PAZAR YERLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeye göre, tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PAZAR YERLERİ İLE İLGİLİ GENELGE

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Pazar Yerleri" konulu genelge gönderdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, genelgede, tam kapanma sürecindeki sokağa çıkma kısıtlamasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler (bakkal, market, kasap, manav, kuru yemişçi, tatlıcı, fırın ve yeme-içme yerleri) ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışındaki tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofislerin kapalı olacağının düzenlendiği hatırlatıldı.

Mevsimsel etkiler nedeniyle ürün arzında yaşanan artış, ürünlerin saklama zorluğu ve raf ömürlerindeki kısalık nedeniyle çiftçiler tarafından üretilen tarımsal ürünlerin (yaş sebze-meyve) zayi olabileceği yönünde tespitler bulunduğu belirtilen genelgede, ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucu bazı kararlar alındığı bildirildi.

Buna göre, tam kapanma döneminde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak. Vatandaşların yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verilecek.