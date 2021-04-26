26 Nisan 2021 Pazartesi 11:31 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 11:31

Pembe ay, Ayın Dünyaya en yakın noktaya ulaştığı anlardan biridir. 2021 yılının en etkileyici doğa olaylarından biri olacak Pembe Ay için heyecanlı bekleyiş başladı. Yılın en parlak Ayının gözlemleneceği 'Pembe Ay'ın ismi erkenden açan yabani bahar çiçeğinden geliyor. Ay, normalden yüzde 7 daha büyük ve yüzde 15 daha parlak bir şekilde görünüyor, Peki Pembe ay ne zaman 2021? Pembe ay saat kaçta çıkacak? İşte tüm merak edilenler..

PEMBE AY NE ZAMAN 2021?

26 Nisan 2021 Pazartesi gecesi görülecek olan Pembe ay, Salı sabahına kadar gözlemlenebilecek.

Yılın 2. süper ay olayının Mayıs ayının 26'sında görülmesi beklenirken, 2021 yılı içerisinde 3 kez daha Süper Ay olayının yaşanması bekleniyor.

PEMBE AY SAAT KAÇTA ÇIKACAK?

Bu yılki iki süper aydan ilki olan bu dolunay, gün batımından sonra görülebilecek ve en yüksek aydınlığa saat 23: 33'te (EDT) ulaşacak.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ay'ın salı günü sabahına kadar görüneceğini duyurdu.

PEMBE AY TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

2021 yılının ilk Süper Ay'ı bu akşamdan itibaren Türkiye'den de gözlemlenebilecek.

PEMBE AY NEDİR?

Pembe aya süper ay adı da verilmektedir. Süper Ay adı verilen gök olayı, Ay'ın yörüngesi Dünya'ya en yakın konumda olduğunda ve Ay, dolunay evresindeyken oluşuyor.

Süper Ay, Pembe ay olarak biliniyor. İsmi renginden dolayı değildir, erkenden açan yabani bahar çiçeğinden geliyor. Bahar çiçeğinin adı phlox subulata olarak bilinir ve Türkçesi Alev Çiçeğidir.

Pembe ay durumunda Ay, normalden yüzde 7 daha büyük ve yüzde 15 daha parlak bir şekilde görünüyor. Bu sebeple de pembe ay ya da süper ay deniliyor.

Çünkü Ay, bu zamanda daha büyük görünür.

Atmosferdeki toz, pus, duman veya kül nedeniyle ay kırmızı veya turuncu görünebilir.

Pembe ay , Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın Yerli Amerikalılarının yılın dördüncü dolunayına verdiği isimdir. Pembe ay, "pembe yosun" veya yabani toprağın floksu gibi göründüğü için bu ismi almıştır.