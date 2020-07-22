22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:25 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:25

Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan ve jandarmada cinayeti itiraf eden Cemal Metin Avcı işlemlerinin ardından, geniş güvenlik önlemleri kapsamında adliyeye sevk edildi.

Zanlı, "canavarca hisle adam öldürmek" suçundan tutuklandı.

CNN TÜRK canlı yayına bağlanan Avukat Rezan Epözdemir, katil zanlısının alabileceği cezayı açıkladı.

Avukat Rezan Epözdemir, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması gerekmektedir. Canavarca hisle işlenen cinayetle yargılanırsa ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanacaktır. Katilin ilk ifadeleri ezberlenmiş ifadelerdir. İndirim almak için söylenmiş sözlerdir. Bu kabul edilemez." diye konuştu.

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