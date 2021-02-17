Regaip Kandili mesajları 2021: En güzel, anlamlı, yeni Regaip Kandili kutlama mesajları

17 Şubat 2021 Çarşamba 14:44 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 14:44

İslam alemi için bir hayli önemli olan Regaip Kandili'nde sevdiklerine, akrabalarına ve arkadaşlarına Regaip Kandili mesajları 2021 göndermek isteyenler için resimli ve sözlü Regaip Kandili kutlama mesajlarını haberimizde derledik. Üç aylar içerisinde yer alan bu özel gecede eller semaya yükselecek ve dualar edilecek. "Rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul edilen bu özel günde sevdiklerinin kandilini tebrik etmek isteyenler için En güzel, anlamlı, yeni Regaip Kandili kutlama mesajları sizlerle...

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2021

Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir. Dualarınızın kabul olması dileğiyle... Hayırlı kandiller

Regaip kandili Peygamber Efendimizin Dünyayı şereflendirdiği gecedir.Cenabı hak bu geceyi bütün ümmeti Muhammede hayırlı ve Mübarek eylesin...

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, Regaip kandiliniz kutlu olsun.

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldiği bu mübarek Regaip kandilini kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Regaip kandilinizi kutlarım.

Rabbimden tüm hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva diliyorum. Bu güzel gecede dualarınıza ortak olmak dileğiyle... Hayırlı kandiller.

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik bu numarayı verdi. Kandiliniz mübarek olsun.

Tövbe güvercini kalbe konsun af dalgalar saadet kervana gelip kapında dursun.Bütün Melekler sizinle,Dualarınız Kabul Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun....

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Regaip kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. Hayırlı kandiller!

Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler,mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.... Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun...

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

REGAİP KANDİLİ KUTLAMA MESAJLARI

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet"i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice kandiller.

Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle umudun gerçekle, ışığın gölgeyle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice kandillere. Regaip Kandilin Mübarek Olsun.

Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı Regaip kandilleri

Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah"a kulsun. Ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun Regaip kandili mübarek olsun.

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik bu numarayı verdi. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim. Allah affeden ve bağışlayandır. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak. Regaip Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!

Yıpranmış ve Katılaşmış Gönülleri Rahmet Meltemiyle Yeşerten Eşsiz Peygamberin Doğum Günü Olan Regaip Kandilinizi En Içten Dileklerimle Tebrik Ederim.

Bu gece peygamberimiz Hz Muhammed Mustafa SAV 'in dünyaya şereflendirdiği gecedir O peygamber ki insanların sapıklıkta sınır tanımadığı, cehalette en üst seviyelere ulaştığı, küfür ve şirkin kölesi olduğu bir zamanda dünyaya şeref vermiş ve dünyaya ilahi bir nur, rahmani bir şifa olmuştur Dularımız bu gece eksik olmasın, kalplerimiz imanla dolsun, kandiliniz mübarek olsun!

İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

2021 Regaip kandili tarihi: Regaip kandili ne zaman?

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