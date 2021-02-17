17 Şubat 2021 Çarşamba 17:14 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 17:14

Regaip Kandili namazı nasıl kılınır? Regaip gecesi,Peygamber (s.a.v.) Efendimizin mübarek nurunun müjdelendiği, yani Hz.Aminenin Peygamber (s.a.v.)Efendimize hamile kaldığı gecedir. Dolayısıyla bu gecede Salavatlar getirilmeli, mümkünse bu geceye mahsus olan 12 rekat Regaip Kandili namazı kılmalıdır. Peki 12 rekatlık Regaip Kandili namazı nasıl ve ne zaman kılınır? İşte Peygamber efendimizin mübarek nurunun yeryüzüne indirildiği gecede kılınacak 12 rekatlık namazın detayları.

Regaip Kandili'nde Müslümanlar Allah'ın rahmet ve bağışına erişmek için ibadetlerini gerçekleştirecekler. Bu güzel günü değerlendirmek isteyenler, Perşembe gecesi idrak edilecek olan Regaip Kandili namazı ne zaman kılınır? Regaip kandilinde nasıl namaz kılınır? sorularına yanıt arıyor. Bu özel günü ibadetle ihya etmek isteyenler için merak edilenleri haberimizde derledik.

REGAİP KANDİLİ NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Regaip namazı akşamla yatsı arasında kılınır. Yani akşam ezanı okunduktan sonra yatsı namazına kadar Regaip kandili namazını kılabilirsiniz. Regaip Kandili namazı 12 rekat olarak kılınır. Regaip Kandili Hacet namazını Kadir Suresi ile olduğu gibi Ayetel Kürsi ile de kılabilirsiniz.

REGAİB KANDİLİ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Regaip kandilinde kılınan Hacet Namazı, 2, 4 ya da 12 rekat şeklinde kılınabilir. Regaip Kandili namazına ise şöyle niyet edilir; "Ya Rabbi, niyet eyledim rıza-i şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habibin, başımızın tacı Resul-i Zişan Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrarın hürmetine ben aciz kulunu da affı ilahine, feyz-i ilahine mazhar eyle. Allahü Ekber".

REGAİP KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR 12 REKAT?

Regaip Kandilinin gündüzünde oruç tutup, akşam iftardan sonra akşam namazını eda edip, sonra 2 rekatta bir selam vermek üzere 12 rekat nafile namaz kılınır.

İki rekatta bir selam vererek kılınan bu namazda, Fatiha'dan sonra her rekatta 3 kez Kadir Suresi (İnna enzelnahü...) ile 12 ihlası şerif okunur.

Regaip Kandili namazı (nafile namazı) şöyle kılınır:



Her rekatta Fatiha'dan sonra 1 kez "Kadir" suresi ve 3 kere "İhlas" suresi okunur.

Veya Fatiha 'dan sonra üç defa Ayetel-Kürsi veya Kadir Suresi okunur.

1. Rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Ayetel Kürsi, rekatın sonunda Ettehiyyâtü, salli-barik okunur.

2. Rekatta: Fatiha + Ihlâs + Felak + Nas. 2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü, salli-barik okunur.

3. Rekatta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas sureleri okunur.

4. Rekatta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik ve Rabbena duaları okunur.

Namazdan sonra, 7 Salatı-Ümmiye okunup secdeye varılır.Salatı-Ümmiye şudur: "Allahümme salli ala seyyidina muhammedini'nebiyyi'l-Ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim".

REGAİP KANDİLİNİN MÜSLÜMANLAR İÇİN ÖNEMİ

Regaip Kandili, Peygamber efendimizin mübarek nurunun yeryüzüne indirildiği gecedir.Dolayısıyla bu gecede peygamber efendimizi bol bol salevatı şerifeler okuyarak yad etmeli.Onun dünyaya teşrifi hürmetine tevbe ve istiğfar ederek Hz.Allahtan af ve mağfiret dilenmelidir.Beden ile yapılan istiğfarın en büyüğü tesbih namazıdır.

Regaip Kandili Perşembe gecesi idrak edilecek. Bu mübarek gecede Yüce Allah'ın rahmet, merhamet ve bağışı insanlığın üzerine yağar. Hicri takvime göre, yedinci ay olan Recep ayının, Müslümanlar arasında kutsal kabul edilen ilk cuma gecesi Regaip Kandilidir.

Bağışlanmak için büyük bir fırsat olan bu mübarek günde oruç tutmak, Kur'an-ı Kerim okumak, namaz kılmak ve bu geceyi ibadetle geçirmek çok faziletlidir.

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