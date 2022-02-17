Sıla Şentürk'ü öldüren cani için karar verildi

IHA 17 Şubat 2022 Perşembe 15:09 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 15:28

Hüseyin Can Gökçek (21) daha önce internetten tanışarak arkadaş olduğu Sıla Şentürk'le görüşmek üzere önceki gün Ankara'dan Giresun'a geldi. Gökçek, genç kızı Yalı mahallesinde babaannesinin evinde dün bıçaklayarak öldürdükten sonra Ankara'ya kaçmak isterken polis ekipleri tarafından Giresun-Ordu Havalimanı'nda yakalandı. Giresun Emniyet Müdürlüğünde bir gece gözaltında tutulan Gökçek, bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında Giresun Adliyesi'ne getirildi.

10'ya yakın suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen Gökçek, Emniyet'teki sorgusunda susma hakkını kullanırken, Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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