20 Kasım 2020 Cuma 16:46 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 16:46

Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlayıp kaçta bitiyor? sorusunun yanıtı bu hafta sonu uygulanacak olan kısıtlama doğrultusunda merak ediliyor. Vatandaşlar kısıtlamaların ne zaman hangi saatte başlayıp biteceğini merak ediyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile beraber uygulamaya geçecek olan kısıtlamaların başlayacağı gün ve saat de bildirildi. Buna göre; Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlayıp kaçta bitiyor? Cuma akşamı yasak var mı? İşte Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla bu hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı hakkında araştırmalar hız kazandı. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı saatlerinin belirtildiği genelgeyi web sitesinde yayımladı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTİYOR?

İçişleri Bakanlığı, bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detaylarını paylaştı. Buna göre Cumartesi akşam saat 20.00'dan itibaren geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağı, sabah saat 10'da sona erecek olup, Pazar akşamı yeniden başlayıp pazartesi sabahı 10'a dek sürecek.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre; hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkmak yasak olacak. Öte yandan AVM, restoran, kıraathane, kafe vb. işletmelerinin çalışma saatleri ve şekilleriyle ilgili ayrıntılar da belli oldu. İşte koronavirüsle mücadelede alınan yeni önlemlere ilişkin tüm detaylar...

GENELGE 20 KASIM İTİBARİYLE GEÇERLİ OLACAK

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgeye göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yönelik yeni tedbirler 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde uygulanacaK. Genelgedeki yeni kurallar Cuma günü saat 20.00'da uygulanmaya başlayacak fakat sokağa çıkma yasağı Cumartesi akşamı başlayacak.

Sokağa çıkma yasağı cuma günü mü başlıyor Cumartesi mi?

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı doğrultusunda Cuma akşamı yasak olmayacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede kısıtlamaların ilk olarak Cumartesi aşamı başlayacağı belirtildi.

Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

İçişleri Bakanlığı yeni koronavirüs genelgesi yayımlandı!

Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri hafta sonu sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabilecekler.

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme­-içme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­ al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.

Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık olacak mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı?

Sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı?