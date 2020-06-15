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Son dakika... Valilik harekete geçti İstanbul için yeni kısıtlama kararı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da haziran ayının sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlamaların kısıtlandığı belirtildi.

AA15 Haziran 2020 Pazartesi 15:23 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 16:01
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da haziran ayının sonuna kadar toplu yürüyüş ile açık hava toplantısı, gösteri, karşılama ve uğurlamaların kısıtlandığı belirtildi.

Park ve bahçelerde hastalığı yayacak şekilde çadır ve stant kurulmasına izin verilmeyecek.

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla, muhtemel eylemlere katılmak için hareket edecek grupların şehre giriş-çıkışı kısıtlanacak.

Valilik açıklamasına göre, İstanbul Valiliğine, 24.00’te kapanması gereken lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin bazılarının kapanış saatine uymadığı ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı yönündeki ihbarlar nedeniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul genelinde "yeni normal denetimi" talimatı verdi.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid -19) pandemisi döneminde "yeni normal"e uygun olarak faaliyetlerini yürütmesi gereken işletmelerle ilgili zaman zaman istenmeyen görüntülerin oluşmasını engellemek ve bu tür olumsuzlukların yerine, kurallara riayetin genel anlayış olması için hafta boyunca İstanbul'un 39 ilçesinde her gün eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirilecek.

Yerlikaya'nın talimatı ile İstanbul genelinde "sosyal mesafeye uyum, maske kullanımı, hijyen ve kapanış saatleri uyum" konuları denetlenecek.

Ayrıca, açık olmaması gereken işletmelerin faaliyet gösterip göstermediği de kontrol edilecek. Kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacak.

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