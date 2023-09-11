Tanrıkulu'na sert tepki: Mehmetçik Kandil'e vurdukça ses terörist sevicilerden geliyor

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili iftirasına sert tepki gösterdi.

Akar terör operasyonlarının devam edeceğini vurgularken, "Dokunulmazlık zırhıyla orduya iftira atmanın, belediye kepçesiyle çukur kazıp barikat kurmaktan farkı yoktur. Toplum vicdanında zaten mahkum olmuş olan bu kuklalara, yargı muhakkak gerekeni yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Akar'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

İnsani ve vatandaşlık değerlerini yitirmiş; efendilerine angaje borazanlar bilenler biliyor... Mehmetçik Kandil'e vurdukça ses bu kadrolu terörist sevicilerden geliyor. Teknik, taktik, siyasi ve ideolojik olarak tükenmişlik timsali bu tipler, gündemde kalmak için milletin değerlerine saldırmayı tek şansları olarak görüyor. Dokunulmazlık zırhıyla orduya iftira atmanın, belediye kepçesiyle çukur kazıp barikat kurmaktan farkı yoktur. Toplum vicdanında zaten mahkum olmuş olan bu kuklalara, yargı muhakkak gerekeni yapacaktır. Masum insanlara ve çevreye zarar vermemeyi ilke edinmiş olan Mehmetçik de sahada teröristleri etkisiz hale getirmeye devam edecektir.

İnsani ve vatandaşlık değerlerini yitirmiş; efendilerine angaje borazanlar bilenler biliyor... Mehmetçik kandile vurdukça ses bu kadrolu terörist sevicilerden geliyor.



Teknik, taktik, siyasi ve ideolojik olarak tükenmişlik timsali bu tipler, gündemde kalmak için milletin... — Hulusi AKAR (@hulusiakarmedya) September 10, 2023

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