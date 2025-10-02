İSTANBUL 22°C / 16°C
Güncel

Türk aktivistin babası oğluyla son görüşmesini paylaştı: Devletimiz gerekeni yapacaktır

İşgalci İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu aktivistlerden Tevhit Yıldız'ın babası, oğluyla son görüşmesini paylaştı. 'İsrail'den şahsen bir şey beklemiyorum. Arkamızda güçlü bir devletimiz var. Devletimiz gerekeni yapacaktır.' dedi.

AA2 Ekim 2025 Perşembe 14:06 - Güncelleme:
Türk aktivistin babası oğluyla son görüşmesini paylaştı: Devletimiz gerekeni yapacaktır
Uluslararası sularda Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırının ardından İsrail'in yasa dışı şekilde alıkoyduğu aktivistlerden Tevhit Yıldız'ın Aydın'da yaşayan babası, oğluyla son görüşmelerini anlattı.

Baba Cavit Yıldız, Söke Kaymakamlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun Küresel Sumud Filosu'nda yer aldığını ve İsrail askerlerince yasa dışı alıkoyulduğunu söyledi.

Oğlunun İsrail'in zulmüne dikkati çekmek için o yolculuğa katıldığını aktaran Yıldız, "Oğlum, 'Baba ben aktivist olarak gemilere katılacağım.' dedi. 'Sen bilirsin oğlum.' dedim. 'Elimizden bir şey gelmiyor. Karınca misali bir nebze de olsa katkıda bulunabilirsek ne mutlu.' diye o şekilde gemiye gitti." dedi.

Cavit Yıldız, oğluyla en son gece irtibat kurabildiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Saat 11.00 sıralarında 'Baba İsrail gemileri bize doğru yaklaşıyor. Aramızda az bir mesafe kaldı. Filo olarak karar verdik. Telefonlarımızı denize atacağız. Bundan sonra bizimle irtibat kuramazsınız.' dedi ve ondan sonra irtibat kesildi. 'Hakkınızı helal edin.' dedi. Şahsen bir şey yapacaklarını (İsrail'in) düşünmüyorum. Arkamızda güçlü bir devletimiz var. Devletimiz gerekeni yapacaktır."

