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Yunan Spiker: Dünya'ya meteor düşse bile Türkiye yapacaklarından geri kalmıyor

Yunan spiker İoannis Theodoratos Doğu Akdeniz ile yaptığı bir programda, Türkiye'nin koronavirüse rağmen Doğu Akdeniz'deki iddialarından vazgeçmediğini, Dünya'ya meteor düşse bile Türkiye'nin yapacaklarından geri kalmadığını söyledi.

star.com.tr14 Nisan 2020 Salı 18:14 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 18:14
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Türkiye ile ilgili yaptığı analizlerle dikkat çeken Yunan spiker İoannis Theodoratos, Türkiye'nin koronavirüse rağmen Doğu Akdeniz’deki iddialarından vazgeçmediğini vurguladı.

Yunan medyasının da sık sık gündemine gelen Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendiren Yunan spiker İoannis Theodoratos dikkat çeken ifadelerde bulundu.

İoannis, Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım'da imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırasını değerlendirdiği konuşmada, "Koronavirüs hakkında önlemlerin alındığı bir dönemde, tüm dünyanın zor durumda olduğu bir dönemde Türkiye hiç tereddüt etmedi. Yani dünyada ne olursa olsun, dünyayı yok etmek için bir asteroit gelse bile Türkiye hala iddialarına odaklanacaktır. Ankara'daki liderlik belirli bir düşünce ve eylem taslağını takip ederek düzenli hizmet yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Programın tamamını buradan izleyebilirsiniz:


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