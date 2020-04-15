star.com.tr 15 Nisan 2020 Çarşamba 11:23 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 11:36

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Salı günü Washington DC merkezli düşünce kuruluşları Atlantic Council ve Türk Miras Vakfının (THO) ortaklaşa düzenlediği ve video konferans üzerinden yapılan "Yarını belirlemek için bugün ne yapılmalı?" başlıklı panelde konuştu.

Çavuşoğlu, "Türkiye'nin S-400 sistemini satın alma kararı, ABD'nin 10 yıldır acil ihtiyaçlarımızı karşılamak için isteksizliğinin bir sonucudur. Bu da [ABD] Başkanı [Donald] Trump tarafından kabul edilmektedir." dedi.

"İyi bir teklifimiz varsa [ABD yapımı] Patriot sistemlerini satın almaya hazırız" diyen Çavuşoğlu, "S-400 sorununun çözümüne ilişkin tutumumuz değişmedi. ABD'ye NATO'nun dahil olduğu bir teknik çalışma grubu kurmasını öneriyoruz, NATO da bu teknik çalışma grubuna liderlik edebilir ve bu teklif hala masa başında." diye sözlerine devam etti.

Çavuşoğlu, “Söylemeye çalıştığım şey şu: S-400 hava savunma sistemlerini son 10 yıldır müttefikimizden bu tür bir sistem satın alamadığımız için almak zorunda kaldık ve gelecekte daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacımız var. Eğer müttefiklerimiz sağlayabilirse (sadece Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot olmak zorunda değil, aynı zamanda bir SAMP / T Eurosam, Fransa ve İtalya'nın ortak bir girişimi veya diğer müttefiklerden benzer bir sistem olabilir) Müttefiklerden satın almalıyız. Değilse, alternatifler aramak zorundayım." ifadelerini kullandı.

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