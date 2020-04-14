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Savunma

Kardeş ülke S-300'leri aktifleştirdi

Azerbaycan Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan S-300PMU2 Favorit Hava Savunma Füze Sistemi (HSFS), harbe hazırlık eğitimleri kapsamında görücüye çıktı.

14 Nisan 2020 Salı 11:38 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 11:38
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu 2020 Yılı Harbe Hazırlık Planı kapsamında Azerbaycan Hava Kuvvetleri mensubu hava savunma birlikleri, S-300PMU2 Favorit (NATO Rapor Adı: SA-20 Gargoyle) Hava Savunma Füze Sistemi ile harbe hazırlık eğitimi icra ediyorlar.

Harbe hazırlık eğitimi kapsamında S-300PMU2 Favorit HSFS ile başlangıç pozisyonuna intikal eden Azerbaycan hava savunma birlikleri, belirlenen noktaya sistem kurulumunu başarıyla gerçekleştirdi. Tatbikatın, simülate atışlarla devam etmesi bekleniyor.

S-300PMU2 Favorit

Azerbaycan Hava Kuvvetleri, ilk kez Haziran 2011’de icra edilen askeri geçit töreni ile S-300PMU2 Favorit’i envanterinde kattığını açıklamıştır.

SavunmaSanayiST'te ter alan habere göre, Rusya Federasyonu’na bağlı Almaz Antey şirketi tarafından tasarlanan S-300PMU2, azami 200 kilometre menzile ve 30 kilometre irtifaya kadar angajman gerçekleştirebilmektedir.

Eş zamanlı olarak azami 36 hedefi izleyen sistem, aynı anda 6 hedefi takip edebilmektedir. S-300PMU2, hava soluyan hedeflere ek olarak balistik hedefler için de kısıtlı angajman yeteneğine sahiptir.

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