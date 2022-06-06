İlker Kurt 49 yaşında vefat etti. Oyuncunun ani ölümü sanat camiasını derin üzüntüsüye boğdu. İlker Kurt; Arka Sokaklar, Anadolu Kartalları, Veda, Umutsuz Ev Kadınları, Fetih 1453 ve Kanıt gibi yapımlarda rol aldı. Peki İlker Kurt kimdir, hangi dizilerde oynadı? Oyuncu İlker Kurt neden öldü? İşte detaylar...

İLKER KURT KİMDİR?

İlker Kurt, 1973 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Malatyalı olan TV programlarında aranan isim olan sanatçı İlker Kurt tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İlk olarak Su Sinekleri adlı televizyon dizisinde Behçet karakterini canlandırdı. Kariyerine uzun bir süre televizyon dizileriyle devam eden Kurt, 2008 yılında Başka Semtin Çocukları adlı uzun metrajlı filmde hayat verdiği Hüsam karakteri sayesinde sinemaya da transfer oldu.

Ünlü oyuncu İlker Kurt, bankacı Nesrin Bulut ile 2017 yılında Kırklareli'nde evlendi.

İLKER KURT NEDEN ÖLDÜ?

İlker Kurt'un ölümü sanat camiasında yankı buldu. Fakat İlker Kurt'un ölüm sebebi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. İlker Kurt 49 yaşında hayata gözlerini yumdu.

İLKER KURT HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Kanıt dizisiyle birlikte geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çeken İlker Kurt; Veda, Anadolu Kartalları, Fetih 1453 ve Arka Sokaklar gibi pek çok projede yer aldı.

Cinlerle Periler

Türkü filmi

Kınalı Kar

Bodrum Hakimi

Bir Çift Çizme

Pars: Kiraz Operasyonu

Hepsi bir

Ayrılık

Kanıt

Veda

Rüzgarlı Sokak

Takım: Vatan Sana Canım Feda

Umutsuz Ev Kadınları

Osmanlı'da Derin Devlet

Antep Fıstığı

Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?

Polis Akademisi: Alaturka

Karımı Gördünüz mü?

Arka Sokaklar