29 Haziran 2021 Salı 10:42 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 10:42

Mucize Doktor Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu ile evlendi. Son olarak 'Mucize Doktor' dizisinde rol alan Taner Ölmez, meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile evlendi. Kemerburgaz'da düzenlenen törene çiftin az sayıda yakını eşlik etti. 'Çocuklar Duymasın' dizisinde küçük yaşta oyunculuğa adım atan Ece Çeşmioğlu, birçok dizide rol almıştı. Peki Ece Çeşmioğlu kimdir?

Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterini canlandıran ünlü oyuncu Taner Ölmez ile uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Ece Çeşmioğlu nikah masasına oturdu.

Törende Taner Ölmez'in şahitliğini meslektaşları Ferit Kaya ve Erkan Avcı yaparken, Ece Çeşmioğlu'nun şahitliğini ise oyuncu arkadaşları Gökşen Ateş, Tuğçe Açıkgöz ve Özlem Öcalmaz Yıldız üstlendi.

Az sayıda davetlinin katıldığı nikah öncesi basın mensupların sorularını yanıtlayan çift, "Çok mutluyuz. Pandemiden dolayı küçük bir kadro ile düğünümüzü yapıyoruz" dedi.

Taner Ölmez, aylar önce "Aşk hayatınız nasıl?" sorusuna,"Ben nişanlıyım, çok mutlu bir ilişkim var. Corona olmasaydı ben şimdiye evlenmiştim. Corona biterse bu yaza, bitmezse de çok az kişiyle nikah salonuna gidip kıyarız." cevabını vermişti.

ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR?

Ece Çeşmioğlu, 1990 yılı İstanbul doğumludur. 2015 yılında Mimar Sinan Üniversitesi'ni kazanan başarılı oyuncu Tiyatro bölümünü bitirmiştir.

Oyunculuk kariyerine 2002 yılında başlayan Ece'nin rol aldığı ilk dizi Çocuklar Duymasın olmuştur.

2005 yılına gelindiğinde ise; başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Tarık Ünlüoğlu ve Songül Ödem gibi ünlü oyuncuların yaptığı Gümüş isimli dizide Hilal karakterini canlandırmıştır.

2006 yılında Star Tv'nin İki Aile isimli dizisinde İclal Aydın ve Ekrem Kıray ile birlikte rol almıştır. Oyuncunun birçok kişi tarafından tanınmasına İki Aile dizisindeki başarısı sebep olmuştur.

2015 yılının Temmuz ayında Kanal D'de yer alan Yaz'ın Öyküsü isimli dizide başrol oyuncu olarak oynamıştır. Yaz'ın Öyküsü dizisinde Vildan Atasever, Tansel Öngel, Çağdaş Onur Öztürk, Tuğçe Açıkgöz, Tarık Ündüz, Deniz Gürzumar, Ayşegül İşsever, Zühtü Erkan, İncilay Şahin ve Zehra Daştan gibi ünlü isimler de oyunculuk yapmıştır.

Ece Çeşmioğlu, en son TRT1 ekranlarında yayınlanan Tutunamayanlar dizisinde rol almıştı.