Gözde Seda Altuner, Sadakatsiz dizisinde oyunculuk performansıyla dikkat çekiyor. Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner yıllar önce yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde rol aldı. Peki Gözde Seda Altuner kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gözde Seda Altuner hangi dizilerde oynadı? İşte oyuncu hakkında merak edilenler...

GÖZDE SEDA ALTUNER KİMDİR?

Altuner, 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Seda Altuner oyunculuğun yanı sıra, senaryo yazarı olarak da çalışmalarda bulundu.

İlk kamera önü oyunculuk deneyimini ise 2005 senesinde Ev Hapsi isimli dizi ile gerçekleştirdi.

Daha sonra bir çok sinema ve dizi projesinde rol aldı. Cast-ı Olan mı Var adlı kısa filmin senaryosunu yazdı ve ayrıca rol aldı.

39 yaşındaki oyuncu, 2010-2013 yılları arasında yayınlanan drama türündeki Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde oynadı.

Aradan yıllar geçmesine rağmen halen izlenen Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Altuner, Soner'in sevgilisi Bahar'ın ev arkadaşı rolündeydi.

GÖZDE SEDA ALTUNER DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2020 – Sadakatsiz (TV Dizisi 2020)

2018 – Söz Vermiştin (Bilge)

2018 – Avlu

2018 – Street / Cadde (Kısa Film)

2016 – Paramparça (Leyla Baltacı)

2016 – Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Ece)

2013 – Celal ile Ceren

2011 – Cast-ı Olan mı Var (İşsiz Oyuncu, Kısa Film)

2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki

2009 – Çılgın Kanal (Sevcan)

2009 – Melekler ve Kumarbazlar

2008 – İş Arıyoruz (Pelin)

2007 – Hayat Kavgam

2007 – Eşref Saati (Lütfiye)

2005 – Ev Hapsi