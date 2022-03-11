11 Mart 2022 Cuma 09:33 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 09:33

10 Mart reyting sonuçları, izleyici tarafından merak ediliyor. Perşembe akşamı televizyonlarda Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Pek Yakında, Güldür Güldür Show, Survivor All Star, Mahkum ve Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 10 Mart 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 10 Mart reyting sıralaması

10 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Mart 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Perşembe akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Perşembe akşamı en çok izlenen diziler ve haber programları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Mahkum, ikinciliği Camdaki Kız, üçüncülüğü ise Bir Zamanlar Çukurova özet aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Mahkum, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Mahkum, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

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