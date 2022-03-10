10 Mart 2022 Perşembe 20:34 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 20:34

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, 23. bölümüyle TRT1'de izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener ve Yetkin Dikinciler'in yer aldığı Barbaroslar'ın 23. bölümünde; Pablo tarafından alıkonulan Hızır, Piri Reis ve leventlerini hangi plan kurtaracaktır? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 23. bölümü tek parça halinde izlemek isteyenler için Barbaroslar son bölüm full izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 23. BÖLÜM CANLI İZLE!

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi Barbaroslar, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatıyor. İşte Barbaroslar 23. bölüm full izleme bağlantısı ve son bölüm özeti.

Başrollerinde; Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Melis Babadağ, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yer aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi her Perşembe TRT 1'de.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 23. BÖLÜM ÖZETİ

TRT 1 ekranlarının dev projesi Barbaroslar'ın 23. bölümü yayınlandı.

ES Film imzalı, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosu Mustafa Burak Doğu tarafından kaleme alınan, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin son bölümünde Esir edilen Baba Oruç ile onu kurtarmak için gizlice Modon'a giren Hızır Reis'in öldürülmesinden korkan İlyas, ağabeylerinin tüm uyarılarına karşın Gabriel'e filosunu teslim etmeyi kabul etmişti.

Filoyu alarak İlyas ve yeniçerilerini tuzağa düşüren Gabriel, Oruç'u vermediği gibi Modon'a geldiğini öğrendiği Hızır ve leventlerini de büyük bir ölüm tuzağına çekmişti. Gabriel ve askerleri tarafından etrafı kuşatılan İlyas buradan nasıl kurtulacaktır?

Esirliği daha çetin bir hâl alan ve Modon'dan uzaklaştırılan Oruç Reis'in başına neler gelecektir?

Kelemez'deki tekinsizliği önlemek isteyen Mesih Paşa, şehrin muhafızlığına İlyas'ı tayin etmek istemişti.

Kendisi geçmediği takdirde postun Şahbaz'a verileceğini bilen İlyas ise bu teklifi kabul etmek zorunda kalmıştı. Bu kararla Hüma, Isabel ve Meryem'in öfkesini üzerine çeken İlyas, Mesih Paşa'nın emirleri karşısında ne yapacaktır?

Şahsenem hakkındaki şüpheleri gün geçtikçe artan Meryem, onun gerçek yüzünü ortaya çıkartabilecek midir?

Şahbaz ile Şahsenem tarafından vurulan Şahin kurtulacak mıdır?