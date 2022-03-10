10 Mart 2022 Perşembe 20:38 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 20:38

Camdaki Kız 34. bölümüyle izleyenleriyle buluştu. Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın 34. son bölümde Nalan bebeğibi kaybettiği için çok üzgündür. Hayri, Nalan'a destek olurken yavaş yavaş birbirlerine ısınmaya başlarlar. Rafet ve Feride'nin ise Sedat ile Cana'ya verilecek dersleri vardır. Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı dizi Camdaki Kız'ı son bölüm full izleme sayfası haberimizde yer alıyor. Camdaki Kız 34. son bölüm full izle YouTube!

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız'ın son bölümüne Rafet Beyin Sedat'a söylediği 'Kendi Evladını Kendin Öldürdün!' sözü damga vurdu.

CAMDAKİ KIZI DİZİ SON BÖLÜM FULL İZLE (YOUTUBE)

Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ 34. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 34. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Camdaki Kız'ın ekrana gelen son bölümünde Bebeğini kaybetme korkusuyla hastaneye götürülen Nalan, kötü haberi doktorundan alır.

NALAN, BEBEĞİNİ KAYBEDİYOR!

Alp ve Sedat arasında yaşanan kavga sonrası Nalan bebeğini kaybediyor. Bu kayıp, Sedat'ı da yıkar.

Nalan yaşananlardan dolayı çok üzgündür. Nalan bu acıyla nasıl başa çıkacak?

Yaşanılan kayıp, hem Koroğlu ailesini hem de İpekoğlu ailesini derinden yaralar.

Rafet ve Feride'nin ise Sedat ile Cana'ya verilecek dersleri vardır.

RAFET KOROĞLU'NDAN SEDAT'A CEZA!

Camdaki Kız 34. bölümde Rafet Koroğlu, Nalan'ın bebeğini kaybetmesine sebep olan Alp'in peşine düşerken, görüntüleri izledikten sonra Sedat'a ateş püskürüyor.

"Ben cehennem ateşini bu dünyada yakacağım" diyen Rafet bey, Sedat'a unutamayacağı bir ders verecektir.

Yaşananların gerçek nedenini öğrenen Rafet, Sedat'tan ve Alp'ten hesap sorar, Feride'nin ise aklında başka planları vardır.

ACI NALAN VE HAYRI'YI YAKINLAŞTIRIYOR!

Nalan'ın yaşadığı acı, Hayri'yle arasındaki yakınlığın artmasına neden olacaktır.

Hayri, Nalan'a destek olurken yavaş yavaş birbirlerine ısınmaya başlarlar.

Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D'de...