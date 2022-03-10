10 Mart 2022 Perşembe 20:38 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 20:38

FOX Tv'nin yeni dizisi Mahkum, 13. bölümüyle izleyenlere duygu ve aksiyon dolu anlar yaşattı. FOX Tv'nin iddialı yapımlarından olan Mahkum, 'Innocent Defendant' dizisinden uyarlanmıştır. Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova'nın yer aldığı Mahkum'un son bölümünde Fırat kendini aklayabilecek mi? Mahkum 13.bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Mahkum 13. Bölüm full izle!

'Innocent Defendant' dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelen Mahkum dizisinin yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor. Peki Mahkum 13. Bölümde neler yaşandı? İşte son bölüm özeti ve 14. bölüm fragmanı.

Mahkum'un 13. bölümünde bir partide bir araya gelen Fırat ve Barış kozlarını paylaşıyor. Fırat, karısının katilini bulabilecek mi?

MAHKUM 13. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

FOX Tv'nin iddialı yapımlarından olan Mahkum'un 13. Bölümünde Sasha'nın 'Savcı krizi bu akşam bitiyor' sözü dikkat çekiyor. Barış düzenlediği partide Fırat'ı tuzağa mı çekecek?

FOX Tv'nin iddialı yapımlarından olan Mahkum'un son Bölümünde Barış, Sinyor'un peşine düşer.

FIRAT, GEÇMİŞİYLE YÜZLEŞİYOR...

Fırat'tan cinayet bıçağını aldığını düşünen Barış, büyük bir sürprizle karşılaşır. Bıçağı bulabilmesi için Savaş'ın kirli geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır.

Köstebek sınavından geçtiğini düşünürken Sinyor'un kimliğine giden yol, babasıyla yüzleşmesine neden olacaktır.

BARIŞ, BABASIYLA HESAPLAŞIYOR!

Babasıyla bir hesaplaşma yaşayan Barış'ın "Babalar evlatlarını ayırır mı? Ayırdın bizi. İyi bak bana.. Bana öldürmeyi sen öğrettin." sözü Mahkum'un son bölümüne damga vurdu.

Cinayet bıçağına giden yolda hafızasını limitlerini zorlayan Fırat, kendi davasının dedektifi olur. Çiftlikte yakaladığı bir ipucu, bıçağı bulma yolunda yeni bir serüvene sürükler.

Bu serüven Barış'la kesişince, mahkum tayfa olaya dahil olur.

FIRAT BIÇAĞI BULABİLECEK Mİ?

Her şeyi bitirecek olan bıçak artık Barış ve Fırat'a bir adım uzaktadır. Fırat bıçağa ulaşabilecek midir?

MAHKUM DİZİSİ OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş'in uyarladığı dizinin başrollerini Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova üstlenirken, dizide ayrıca Hayal Köseoğlu, Hakan Karsak, Hakan Salınmış, Tugay Mercan, Bülent Seyran, Nihal Koldaş, Bülent Düzgünoğlu, Muharrem Türksever ve Mehmet Ulay ve Hakan Salınmış

'Innocent Defendant' dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelen Mahkum dizisinin yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor.