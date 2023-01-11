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Medya

10 Ocak reyting sonuçları: Ben Bu Cihana Sığmazam, Gecenin Ucunda, Taçsız Prenses reyting sıralaması

10 Ocak 2023 Salı reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Tokatçı, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Gecenin Ucunda, Yürek Çıkmazı, Taçsız Prenses ve MasterChef Türkiye dizisinin tekrar bölümü ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Salı akşamı en çok ne izlendi? İşte Salı dizilerinin reyting listesi

11 Ocak 2023 Çarşamba 09:51 - Güncelleme:
10 Ocak reyting sonuçları: Ben Bu Cihana Sığmazam, Gecenin Ucunda, Taçsız Prenses reyting sıralaması
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10 Ocak reyting sonuçları: Salı akşamı Kanal D'de Üç Kız Kardeş, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Star TV'de Gecenin Ucunda, TRT1'de Yürek Çıkmazı isimli dizilerin yeni bölümleri yayınlandı. Aynı zamanda Fox TV'de Taçsız Prenses isimli yeni dizi ilk bölümüyle ekrana geldi. Show TV'de yerli sinema filmleri Tokatçı ve Bizim Aile arka arkaya yayınlanırken, TV8'de MasterChef Türkiye'de heyecanlı dakikalar yaşandı. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 10 Ocak 2023 reyting sonuçları

10 OCAK 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Üç Kız Kardeş yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

10 Ocak reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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