11 Haziran 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları izleyici tarafından merak ediliyor. Cumartesi akşamı Show Tv'de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star'da Şanghay Takibi (Yabancı Sinema), FOX Tv'de Gizli Saklı, Atv'de Kardeşlerim, TRT1'de Kara Tahta, Tv8'de Survivor All Star izleyici karşısına çıktı. Peki Cumartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 11 Haziran 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 11 Haziran reyting sıralaması

11 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Haziran 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cumartesi reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinciliği Kardeşlerim, İkinciliği Türkiye-Faroe Adaları UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması, üçüncülüğü Survivor All Star aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Türkiye-Faroe Adaları UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Survivior All Star yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Türkiye-Faroe Adaları UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması ,ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Survivior All Star yer aldı.