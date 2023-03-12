11 Mart reyting sonuçları: Kardeşlerim, Gönül Dağı, Dokuz Oğuz reyting sıralaması

11 Mart reyting sonuçları: Cumartesi Kanal D'de daha ilk bölümleriyle büyük beğeni toplayan Veda Mektubu dizisinin tekrar bölümü yayınlandı hemen ardından da 5. Dalga isimli yabancı sinema filmi seyirciyle buluştu. Dizi severler içinse TRT1'de Gönül Dağı, ATV'de Kardeşlerim, Fox TV'de Dokuz Oğuz isimli dizilerin yeni bölümleri ekrana geldi. Show TV'de Güldür Güldür Show yeni bölümüyle izleyenleri kahkahaya boğarken, TV8'de Survivor 2023 heyecan rüzgarı esti. Star TV'de ise yerli sinema filmi Görümce izleyicilerle buluştu. Peki en çok ne izlendi? İşte 11 Mart 2023 reyting sonuçları



11 MART 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



11 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta ise Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada ise Kardeşlerim özet yer aldı.

AB'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada ise Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada ise Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu yer aldı

11 Mart reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.