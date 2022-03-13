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Medya

12 Mart 2022 Cumartesi reyting sonuçları: Survivor, Kardeşlerim, Gönül Dağı reyting sıralaması

12 Mart reyting sonuçları, izleyici tarafından merak ediliyor. Cumartesi akşamı televizyonlarda Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Kıyamet, Gönül Dağı, Recep İvedik 5 ve Survivor All Star izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 12 Mart 2022 reyting sonuçları

13 Mart 2022 Pazar 09:21 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 09:21
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12 Mart 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları, izleyici tarafından takip ediliyor. Cumartesi akşamı Show Tv'de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star'da Kıyamet, FOX Tv'de Recep İvedik 5, Tv8'de Survivor All Star, Kardeşlerim, TRT1'de Gönül Dağı izleyici karşısına çıktı. Peki Cumartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 12 Mart 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 12 Mart reyting sıralaması

12 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Mart 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Cumartesi akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Cumartesi akşamı en çok izlenen diziler ve haber programları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü Survivor All Star aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

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