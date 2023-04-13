12 Nisan reyting sonuçları: Kraliçe, Kuruluş Osman, Adım Farah reyting sıralaması

12 Nisan reyting sonuçları; Çarşamba akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Kanal D'de Kraliçe, ATV'de Kuruluş Osman, Fox TV'de Adım Farah dizilerinin yeni bölümleri yayınlanırken, TRT1'de Gönül Dağı, Show TV'de Aile dizilerinin tekrar bölümleri ekranda yer aldı. TV8'de Survivor 2023 yarışı devam ederken, Star TV'de 'Türkiye İçin Hep Birlikte' yardım kampanyası kapsamında Beşiktaş-Atletico De Madrid maçı ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 12 Nisan 2023 reyting sonuçları



12 NİSAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



12 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada TRT1'de izleyiciyle buluşan "Kuruluş Osman", 2. sırada "Atv Ana Haber" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber", 2.sırada Fox TV'de yayınlanan "Adım Farah", 3.sırada "Kuruluş Osman" yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada FOX Ana Haber, üçüncü sırada Adım Farah dizisi yer aldı.

12 Nisan reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.