13 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Salı akşamı ATV'de Kardeşlerim, Fox TV'de Kusursuz Kiracı, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Yerli Sinema Mandıra Filozofu, TRT 1'de Balkan Ninnisi, Star Tv'de AVA (Yabancı Sinema) ve Show TV'de Güldür Güldür Show dizileri reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Salı reyting sonuçları nasıl şekillendi? İşte 13 Eylül 2022 Salı reyting sıralaması

Reyting sonuçları, reklam verenler için bir kriterdir ve tamamen ekonomik amaçlarla ölçülür. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanır. İşte 13 Eylül reyting sıralaması

13 EYLÜL 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Salı akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de 1. sırada TV8'de izleyici ile buluşan "MasterChef Türkiye", 2. sırada FOX'ta ekranlara gelen "Kusursuz Kiracı", 3. sırada ise ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı yer aldı.

AB'de 1. sırada "MasterChef Türkiye", 2. sırada "Kusursuz Kiracı", 3. sırada ise "Müge Anlı ile Tatlı Sert" yer aldı.

13 Eylül reyting sonuçları saat 10 ile 11 arasında açıklanıyor.