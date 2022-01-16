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Medya

15 Ocak 2022 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Kardeşlerim, Gönül Dağı, Survivor All Star reyting sıralaması

15 Ocak reyting sonuçları, izleyici tarafından merak ediliyor. Cumartesi akşamı televizyonlarda üldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Maske Kimsin Sen, Survivor, Hokkabaz ve Gönül Dağı ekrana geldi. Yayınlanan bu yapımların izlenme oranları, TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 15 Ocak 2022 reyting sonuçları

16 Ocak 2022 Pazar 09:26 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 09:26
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15 Ocak 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları, izleyici tarafından takip ediliyor. Cumartesi akşamı Show Tv'de Güldr Güldür Show, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star'da Hokkabaz, FOX Tv'de Maske Kimsin Sen?, Tv8'de Survivor All Star, Atv'de Kardeşlerim, TRT1'de Gönül Dağı dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 15 Ocak 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 15 Ocak reyting sıralaması

15 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Ocak 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Cumartesi akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Cumartesi akşamı en çok izlenen diziler ve haber programları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Gönül Dağı (ÖZET), üçüncülüğü ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada ise Gönül Dağı (ÖZET) yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül DağI, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada ise Gönül Dağı (ÖZET) yer aldı.

15 Ocak reyting sonuçları saat 10.15 ile 10-30 arasında açıklanıyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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