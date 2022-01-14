14 Ocak 2022 Cuma 20:31 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 20:31

Show Tv'nin ilgiyle izlenen dizisi Aziz, 9. Bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın paylaştığı Aziz, 9. bölümde Aziz'in önderliğinde birleşen Türkler, değerlerini muhafaza etmek adına sokağa çıkıp haklarını savunurlar. Bu güç karşısında çıkışsız kalan Fransızların karşı hamlesi ne olacaktır? Aziz 9. bölümü full izlemek için Youtube ve Show Tv bağlantılarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Aziz, heyecan dolu yeni bölümüyle bu hafta da izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Aziz, Cuma akşamı reyting listelerine damga vurmaya devam ediyor. Aziz 9. bölümde Aziz'in Efnan'ın parmağına yüzük taktığı duygusal anlar ise büyük heyecan uyandırdı.

AZİZ 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aziz'in atölyedeki herkesin gözü önünde Efnan'ı alnından öptüğü sahnede Efnan büyük bir heyecan yaşıyor. Aziz, "Misafirim ol, ömrümüzün sonuna kadar..." sözleriyle Efnan'a duygularını açıkça söylüyor. Efnan'ın bayılması dikkat çekerken izleyicileri aşk dolu bir bölüm karşıladı.

Aziz 9. Bölümde Aziz ile Efnan'ın Antakya sokaklarına Mustafa Kemal Atatürk'ün resimlerini astığı sahnede Efnan'ın "Hürüz biz" sözleri ve ikilinin mutluluğu heyecan yarattı.

Aziz 9. Bölümde Aziz, kendi hakkı olan malları Galip Payidar'dan geri isterken aldığı cevap karşısında şoke oluyor. Handan Hanım, malların kendi üzerinde olduğunu söyleyerek herkesi şaşırtırken Antakya sokaklarında asılı olan Atatürk resimleri dikkat çekti.

Adem, Aziz'le yeniden kardeş olmak için adım atarken Efnan ile Aziz arasında yaşanan duygusal anlar heyecanla izlendi.

Aziz'in öğrendiği büyük sırdan sonra Galip Payidar'la yüzleştiği anlarda Fransız askerlerinin Zülfikar Halı Atölyesi'nde çıkardığı gerilim izleyenleri ekran başına kilitledi.

Fransızlar, atölyede asılı olan Atatürk resmini kaldırmak isterken Aziz buna karşı çıkıyor. Halk, şehrin sokaklarında Atatürk resimleriyle alkış tutarken Pierre'in bu duruma karşı nasıl bir hamle yapacak?

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan'ın gerçekleştirdiği Aziz'in 9. bölümünde Tüm gerçekleri öğrenen Aziz, Galip'in karşısına geçip hesap sorar.

Babasının ve tüm emekçilerin hakkını savunmak adına, karşısındaki amcası dahi olsa savaşa hazırdır. Aziz'in önderliğinde birleşen Türkler, değerlerini muhafaza etmek adına sokağa çıkıp haklarını savunurlar.

Bu güç karşısında çıkışsız kalan Fransızların karşı hamlesi ne olacaktır? İmkansızlıklar imkan yaratırken, aşk da sessiz kalmayacak, aşk ve değerler baş kaldıracak.