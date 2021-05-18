18 Mayıs 2021 Salı 09:41 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 09:41

Pazartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Pazartesi akşamı Survivor, Kağıt Ev, Maraşlı, Kağıt Ev ve Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izleyenleriyle buluştu. Yayınlanan bu yapımların izlenme oranları 17 Mayıs 2021 reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 17 Mayıs 2021 reyting sonuçları

Bu hafta bazı diziler Bayram tatili dolayısıyla ekranlara 1 hafta ara verdi. Dün akşam Çukur dizisi yayınlanmazken, Masumiyet dizisi yeni gününde (Pazartesi) ekrana geldi.

17 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Pazartesi akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Pazartesi akşamı en çok izlenen diziler ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Uyanış Büyük Selçuklu, ikinciliği Çukur, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Çukur, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 CUKUR SHOW TV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 YASAK ELMA FOX

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 HAVA DURUMU ATV

7 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 MARASLI ATV

10 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 CUKUR SHOW TV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 SURVIVOR TV8

5 YASAK ELMA FOX

6 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

7 ESRA EROL'DA ATV

8 HAVA DURUMU ATV

9 YASAK ELMA (OZET) FOX

10 CUKUR (OZET) SHOW TV