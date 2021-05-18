18 Mayıs 2021 Salı 00:20 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 00:20

Uyanış Büyük Selçuklu 32. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. TRT 1'de yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu'nun son bölümünde Melikşah, kardeşi Tekiş'i yakalayıp Kirman zindanlarına gönderir. Uyanış Selçuklu 32. bölümde Melikşah, Kuvel seferi için hazırlıklara başlar. Terken Hatun ise oğlu Mahmut'u tahta geçirmek için seferde Sencer ve Tapar'ı gözden düşürmek için Tacilmülk'ü kullanır. Terken hatun Kuvel seferi için ne planlıyor? Uyanış Büyük Selçuklu 32. bölüm izleme linki ve son bölüm özeti. Uyanış Büyük Selçuklu 32. son bölüm full İzle tek parça!

Hasan Sabbah, Sencer'den oğlunun intikamını almak için Kuvel yolunda pusu kurar. Diğer yandan Terken hatun, oğlu Mahmud'un doğmasıyla birlikte iyice hırslanıp devlet işlerine iyice müdahil olmaya başlar. Mahmud'un doğmasıyla yeni bir sürece giren Selçuklu Devleti'ni ne gibi tehlikeler beklemektedir? Youtube ve TRT üzerinden Uyanış Büyük Selçuklu 32. son bölüm tek parça İzleme linki.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 32. BÖLÜM TEK PARÇA (TRT İZLE)

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 17 Mayıs 2021 Pazartesi akşamı yayınlanan 32. bölümünü izlemek için" Youtube" ve "TRT izle" bağlantılarına tıklamanız yeterli.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 32. SON BÖLÜM İZLE (YOUTUBE)

TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin ekrana gelen son bölümünün ardından 33. yeni bölüm önizlemesi yayınlandı.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 33. BÖLÜM ÖNİZLEMESİ

TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 33. yeni bölümünden ilk görüntüler yayınlandı. Uyanış Selçuklu 33. bölümde Hasan Sabbah, Başulu'nun yaşadığını kardeşine söyler. Başulu hatunun kardeşi ise Melikşah'ın kardeşini saraya almamasını sindiremez.



UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM ÖZETİ

Tacülmülk, Terken ve Sabbah'ın ayrı ayrı fakat bir amaca yönelik istekleri doğrultusunda; Şelemzar'ı kuşatmak için harekete geçen askerleri zehirlemeyi başarmıştı.

Sencer ve Tapar, Şelemzar önlerine geldiklerinde orduda zehirlenen askerler savaşamayacak duruma gelmişti. Fakat yine de Sencer kahramanca bir duruş sergilemiş, Tapar ve yanlarındaki bir avuç adamla Şelemzar'a girmeyi başarmıştı.

Öte yandan Melikşah, Sencer ve Tapar'ın bir avuç adamla Şelemzar içlerinde kahramanca bir mücadele verdiğini öğrenmişti.

Uyanış Büyük Selçuklu 32. Bölümde Melikşah, Sencer ve Tapar'ı içlerine düştükleri müşkül durumdan kurtaracak mıdır? Yoksa Sencer ve Tapar girdikleri savaşı kendi maharetleriyle mi kazanacaktır?

Sencer, Şelemzar'ı Sabbah ve Tekiş'in elinden kurtarmanın yanında Faysal'ı da yakalayıp Aydoğdu'nun, Ayaz'ın ve İlteber'in intikamını almayı başarabilecek midir? Tekiş'i yakalayıp hanedan içindeki kargaşaya son verebilecek midir?

Selçuklu'nun en maharetli düşmanı olan Sabbah, acı akıbetine Şelemzar'da mı varacaktır?

Tüm bunların yanı sıra Terken, askerlerinin zehirlenmesine rağmen Sencer'in Şelemzar kuşatmasına devam ettiğini ve gözden düşürmeye çalıştığı melikin pes etmeye yanaşmadığını öğrenecektir. Bu öğrendikleri neticesinde yaşadığı şokla doğumu erkenden başlayacak ve oğlu Mahmud'u doğuracaktır.

Veliaht olma ihtimalini düşünerek yıllardır istediği erkek evladı doğurması Terken'e nasıl bir avantaj sağlayacaktır?