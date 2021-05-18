18 Mayıs 2021 Salı 11:48 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 11:48

Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı, 18. bölümüyle izleyenlerinin karşısına geçti. Yeni bölümde; Aziz'den, Necati'nin öz oğlu olduğunu öğrenen Savaş şoke olur. Necati'nin ağabeyi olmadığını öğrenen Savaş büyük bir ihanete uğradığını anlar. Savaş, Necati ile buluşur ve bu gerçeği söyler. Savaş, Necati'den nasıl intikamını alacak? Maraşlı 18. bölümü full izlemek isteyenler için son bölüm tek parça izleme linki ve son bölüm özeti. Maraşlı 18. bölüm izle tek parça!

Maraşlı 18. bölüme Mahur'un Maraşlı'ya söylediği "Sen beni kendi intikamını almak için kullanmayı seçtin!" sözü damga vurdu. Başrollerinde Burak Deniz, Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Cihan Yenici, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala, Bedriye Rosa Çelik'in yer aldığı Maraşlı 18. bölümü full izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

MARAŞLI 18. BÖLÜM FULL İZLE

Son bölümde Maraşlı, Savaş'ın evine giderek Aziz ve İlhan'a ulaşmak isterken Polis baskın yapar. Maraşlı tutuklanır. Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur, yönetmenliğini ise Arda Sarıgün'ün üstlendiği Maraşlı 18. bölümde yaşananlar...

MARAŞLI 18. SON BÖLÜM ÖZETİ

İstihbarattan ayrılan Maraşlı, Mahur'a duyduklarının doğru olduğunu söyler. Mahur yıkılır, Maraşlı'nın kendisine yalan söylemesini kabullenemez.

Çaresiz kalan Maraşlı, Mahur'u her şeyin başladığı yere götürerek olanları anlatmak ister. Maraşlı, Mahur'a yaşadıklarını anlatmayı başarabilecek midir?

Aziz'den, Necati'nin öz oğlu olduğunu öğrenen Savaş şoke olur. Aziz zamanında dna testi yaptırdığını ve emin olduğunu söyler.

Necati'nin ağabeyi olmadığını öğrenen Savaş büyük bir ihanete uğradığını anlar.

Savaş, Necati ile buluşur ve bu gerçeği söyler. Savaş, Necati'den nasıl intikamını alacaktır? Aziz ve İlhan'ı ne beklemektedir?

Vicdan muhasebesi yaşayan Necati, Savaş'tan öz babasının Aziz olduğunu öğrenir ve bir şok daha yaşar. Aziz ve İlhan'ı kurtarmak için Maraşlı'dan yardım ister.

Maraşlı bu teklifi kabul eder. Maraşlı, Savaş'ın evine giderek Aziz ve İlhan'a ulaşmak isterken Polis baskın yapar.

Maraşlı tutuklanır. Artık hiçbir şey eskisi gibi olamayacaktır.

17 Mayıs 2021 reyting sonuçları açıklandı!