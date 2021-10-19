18 Ekim 2021 reyting sonuçları açıklandı! Pazartesi reyting sıralaması (Yasak Elma, Kalp Yarası)

19 Ekim 2021 Salı 12:00 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 12:00

18 Ekim reyting sonuçları açıklandı. Pazartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Pazartesi akşamı Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Atv'de Kalp Yarası, Star Tv'de Kaçış Planı 3, FOX Tv'de Yasak Elma, Tv8'de Masterchef Türkiye, TRT1'de Kıbrıs Zafere Doğru, Show Tv'de Güldür Güldür Show, reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 18 Ekim 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Pazartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

18 EKİM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

18 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Yasak Elma, ikinciliği Kalp Yarası, üçüncülüğü ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Yasak Elma, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Yasak Elma, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada ise Kalp Yarası aldı. İşte reyting sonuçları

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

Yasak Elma 116. bölüm izle!

Kalp Yarası 17. Bölüm fragmanı yayınlandı!