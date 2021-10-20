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Medya

19 Ekim 2021 Salı reyting sonuçları açıklandı! Masumlar Apartmanı, Evlilik Hakkında Her Şey reyting sıralaması

19 Ekim reyting sonuçları açıklandı. Salı akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Salı akşamı Kanal D'de Hızlı ve Öfkeli 7, Atv'de Aman Reis Duymasın, Star Tv'de Ada Masalı, FOX Tv'de Evlilik Hakkında Her Şey, Tv8'de Masterchef Türkiye, TRT1'de Masumlar Apartmanı, Show Tv'de İçimizden Biri (Final), reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 19 Ekim 2021 reyting sonuçları

20 Ekim 2021 Çarşamba 10:11 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 10:11
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19 Ekim 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Salı akşamı; Güldür Güldür Show, Hızlı ve Öfkeli 7, Aman Reis Duymasın, Ada Masalı, MasterChef Türkiye, Evlilik Hakkında Her Şey ve Masumlar Apartmanı izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Salı reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 19 Ekim 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Salı dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

19 EKİM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

19 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Masumlar Apartmanı, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Evlilik Hakkında Her Şey yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

Evlilik Hakkında Her Şey 5. Bölüm full izle!

İçimizden Biri 6. Bölüm izle!

Ada Masalı 18. son bölüm full izle!

Kalp Yarası 17. Bölüm fragmanı yayınlandı!

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