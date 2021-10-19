19 Ekim 2021 Salı 23:47 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 23:47

Ada Masalı, 18. bölüm izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı Ada Masalı 18. bölümde Sandal Ağacı Oteli'nin aldığı bir ödül, Haziran ve Poyraz'ın yollarının kesişmesine vesile olacaktır. Kırlangıç Adası'nda başlayan Haziran ve Poyraz aşkı şimdi de İzmir'in çok sesli, çok ışıklı ve çok hareketli sokaklarına taşacaktır. Ada Masalı 18. bölüm full izleme sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz. Ada Masalı 18. bölüm izle Puhutv!

ADA MASALI 18. BÖLÜM ÖZETİ

Star ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı Ada Masalı'nın yönetmen koltuğunda Ali Bilgin otururken, senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alıyor.

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un yer aldığı Ada Masalı'nın 18. bölümde Kırlangıç Adası artık Haziran'sızdır.... Poyraz artık Haziran'sızdır...

Haziran hayatında yepyeni bir sayfa açmaya karar vermiştir. Poyraz'sız bir hayata dayanmaya çalışacaktır. Poyraz da onun gidişini olgunlukla karşılıyor gibidir.

Haziran için en iyisi olmuştur, Poyraz da bunu kabullenecektir. Ancak kendine ve diğerlerine söylediği bu yalanı devam ettirmek hiç de o kadar kolay olmayacaktır.

Bütün bunlar olurken Sandal Ağacı Oteli'nin aldığı bir ödül, Haziran ve Poyraz'ın yollarının kesişmesine vesile olacaktır.

Kırlangıç Adası'nda başlayıp büyüyen Haziran ve Poyraz aşkı şimdi de İzmir'in çok sesli, çok ışıklı ve çok hareketli sokaklarına taşacaktır.

Ay Yapım'ın sevilen yaz dizisi Ada Masalı'nın yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli otururken, senaryosunu Aksel Bonfil kaleme alıyor.

Dizinin genel yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor. 'Ada Masalı', çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz'ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alıyor.

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı Ada Masalı'nın çekimleri İzmir'in Sığacık köyünde yapılıyor.