20 Eylül reyting sonuçları nasıl şekillendi? Benim Güzel Ailem, Çöp Adam, Dönence reyting sıralaması

20 Eylül reyting sonuçları: Çarşamba akşamı Kanal D'de Dönence, TRT1'de Benim Güzel Ailem, Star TV'de Çöp Adam dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Aynı saatlerde Show TV'de Tosun Paşa, ATV'de Dilberay isimli yerli sinema filmi ekranlarda yer alırken, TV8'de MasterChef All Star yeni bölümüyle, Fox TV'de ise Bambaşka Biri dizisi tekrar bölümüyle ekrana geldi. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Kopenhag karşılaşması seyirciyle buluştu. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 20 Eylül 2023 reyting sonuçları

20 EYLÜL 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



20 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye All Star", 2. sırada Atv'de yayınlanan "Müge Anlı Tatlı Sert", 3.sırada Atv'de ekrana gelen "Esra Erol'da" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada "Müge Anlı Tatlı Sert", 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.

Dönence 11. Bölüm izle (son bölüm)

Çöp Adam 27. bölüm full izle!

Benim Güzel Ailem 12. Bölüm izle Youtube!