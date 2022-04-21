20 Nisan 2022 reyting sonuçları! Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi?

20 Nisan 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Çarşamba akşamı Kanal D'de Sadakatsiz, FOX Tv'de 7. Koğuştaki Mucize, Tv8'de Annenin Sırrıdır Çocuk, Star'da İbo Show, Atv'de Kuruluş Osman, TRT1'de Kara Tahta ve Show Tv'de Oğlum dizisi izleyici karşısına çıktı. Peki Çarşamba reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 20 Nisan 2022 reyting sonuçları

Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 20 Nisan reyting sıralaması

20 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

20 Nisan 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Kuruluş Osman (Özet), üçüncülüğü Sadakatsiz aldı.

AB İLK 10 PROGRAM

AB Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Sadakatsiz yer aldı.

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Sadakatsiz yer aldı.

Sadakatsiz 57.bölüm izle!

Kuruluş Osman 91. son bölüm izle!

Oğlum 11. Bölüm izle!