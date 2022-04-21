İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2022 Perşembe / 20 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6798
  • EURO
    16,0467
  • ALTIN
    918.734
  • BIST100
    2543.54
  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • 20 Nisan 2022 reyting sonuçları! Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi?
Medya

20 Nisan 2022 reyting sonuçları! Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi?

20 Nisan reyting sonuçları açıklandı. Çarşamba akşamı televizyonlarda Oğlum, Sadakatsiz, Annenin Sırrıdır Çocuk, 7. Koğuştaki Mucize, Kuruluş Osman, İbo Show ve Kara Tahta izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 20 Nisan 2022 reyting sonuçları

21 Nisan 2022 Perşembe 10:22 - Güncelleme: 21 Nisan 2022 Perşembe 10:22
ABONE OL

20 Nisan 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Çarşamba akşamı Kanal D'de Sadakatsiz, FOX Tv'de 7. Koğuştaki Mucize, Tv8'de Annenin Sırrıdır Çocuk, Star'da İbo Show, Atv'de Kuruluş Osman, TRT1'de Kara Tahta ve Show Tv'de Oğlum dizisi izleyici karşısına çıktı. Peki Çarşamba reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 20 Nisan 2022 reyting sonuçları

Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 20 Nisan reyting sıralaması

20 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

20 Nisan 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Kuruluş Osman (Özet), üçüncülüğü Sadakatsiz aldı.

AB İLK 10 PROGRAM

AB Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Sadakatsiz yer aldı.

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Sadakatsiz yer aldı.

Sadakatsiz 57.bölüm izle!

Kuruluş Osman 91. son bölüm izle!

Oğlum 11. Bölüm izle!

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.