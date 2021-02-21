20 Şubat 2021 Cumartesi reyting sonuçları: Reyting sonuçlarına göre dün en çok ne izlendi?

21 Şubat 2021 Pazar 09:22 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 09:22

Cumartesi akşamı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv yayın akışında birbirinden güzel yapımlar ekrana geldi. Reyting sonuçları sayesinde, en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor. Dün Tv8'de Survivor 2021, TRT1'de Gönül Dağı, Star Tv'de İbo Show, Atv'de yeni dizi Kardeşlerim, FOX Tv'de Sen Çal Kapımı ve Show Tv'de Kuzey Yıldızı ilk Aşk dizisi izleyenleriyle buluştu. Buna göre; Cumartesi reyting sıralamasında kim birinci oldu?

Reytingler TİAK (Televizyon izleme araştırmaları kurumu) tarafından Total, AB ve 20+ABC1 olarak sıralanıyor. Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizilerde; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Cumartesi reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte dün akşam en çok izlenen kanal ve yapım.

Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting ölçümleriyle Show Tv, Kanal D, Atv, TRT1, Star Tv gibi kanallarda dün akşam ekranlara gelen dizi, film ve programlar arasında en yüksek izleyici oranına sahip olan belirleniyor. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen haftanın Cumartesi reyting sonuçları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kuzey Yıldızı İlk Aşk, üçüncülüğü Show Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, İkinci sırada Survivor, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KUZEY YILDIZI ILK ASK SHOW TV

3 SHOW ANA HABER SHOW TV

4 SURVIVOR TV8

5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

7 IBO SHOW STAR TV

8 KUZEY YILDIZI ILK ASK (OZET) SHOW TV

9 SEN CAL KAPIMI FOX

10 HABER ONU SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 SURVIVOR TV8

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

5 SEN CAL KAPIMI FOX

6 IBO SHOW STAR TV

7 SEN CAL KAPIMI (OZET) FOX

8 SURVIVOR OZET TV8