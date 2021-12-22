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Medya

21 Aralık 2021 Salı reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? Masumlar Apartmanı, Destan reyting sıralaması

21 Aralık 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları takip ediliyor. İzleyiciler, takip ettikleri dizi ve programların izlenme oranlarını gösteren reyting sonuçlarını merak ediyor. Salı akşamı; Güldür Güldür Show, Transformers 5: Son Şövalye, Destan, Kasırgada Vurgun, Masumlar Apartmanı, Evlilik Hakkında Her Şey ve MasterChef Türkiye izleyenleriyle buluştu. Peki Salı reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 21 Aralık 2021 reyting sonuçları

22 Aralık 2021 Çarşamba 09:18 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 09:18
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21 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Salı akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Salı akşamı Kanal D'de Transformers 5: Son Şövalye, Atv'de Destan, Star Tv'de Kasırgada Vurgun, FOX Tv'de Evlilik Hakkında Her Şey, Tv8'de Masterchef Türkiye, TRT1'de Masumlar Apartmanı ve Show Tv'de Güldür Güldür Show reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Salı reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 21 Aralık 2021 reyting sonuçları

21 Aralık Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Salı dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

21 ARALIK 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Salı akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü ise Yasak Elma aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

21 Aralık reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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